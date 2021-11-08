الخطوط الملكية المغربية
صورة تعبيرية - الخطوط الملكية المغربية

الخطوط الملكية المغربية : إصدار قسيمة الخروج بشكل أوتوماتيكي

2021-11-08 / 10:01 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الإثنين، عن إصدار قسيمة الخروج بشكل أوتوماتيكي، وذلك في إطار رقمنة عمليات الاستيراد مع الشباك الوطني الوحيد لتنشيط مساطر التجارة الخارجية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ، أنه “في إطار رقمنة عمليات الاستيراد تواصل الخطوط الملكية المغربية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشباك الوطني الوحيد لتنشيط مساطر التجارة الخارجية (بورتينت)، تعاونها من أجل تسهيل الإجراءات والتدابير الإدارية لصالح المهنيين زبناء الشركة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد التنفيذ الناجح لخدمات التصريح الرقمي والتسليم الإلكتروني للبضائع، أضحت بمستطاع الخطوط الملكية المغربية الآن إصدار قسيمة الخروج عبر الشباك الوطني الوحيد لتنشيط مساطر التجارة الخارجية.

وأكد أن هذه الوثيقة المسلمة من قبل الخطوط الملكية المغربية لصالح المستورد أو وكيل الشحن تسمح بإجراء استلام غير مادي لبضائعهم.

وكان تنفيذ هذه العملية يتم يدويا من قبل الناقل بعد التحقق من إتمام الإجراءات الجمركية والحصول على وثيقة إتمام المعالجة “رفع اليد” المسلمة من طرف سلطات الجمارك. ومن الآن فصاعدا، يجري إصدار ملف تسجيل المغادرة أوتوماتيكيا بالكامل من الشباك الوحيد “بورتنيت”.

وتعتبر هذه الخدمة فعالة في جميع محطات الشحن الوطنية التابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، وهي تأتي لضمان تعزيز سيولة تبادل المعلومات بين الفاعلين الوطنيين في سلسلة الللوجستيك، مع تقليل الوقت المستغرق للإزالة البضائع وتسليم البضائع المستوردة.

وخلص البلاغ الى أنه ، من خلال هذا التعاون، تعزز كل من الخطوط الملكية المغربية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشباك الوحيد (بورتنيت) التآزر فيما بينها، وذلك من أجل تقديم عرض أفضل جودة خدمة للفاعلين الاقتصاديين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of من الشارع الى البرلمان ..مطالب برلمانية للحكومة بمواجهة ” الغلاء “

من الشارع الى البرلمان ..مطالب برلمانية للحكومة بمواجهة ”…

2021-11-08 / 10:36 مساءً
Photo of ايت الطالب يعلن ارتفاع الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم 2022

ايت الطالب يعلن ارتفاع الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم…

2021-11-08 / 9:36 مساءً
Photo of لفتيت: تمويل 226 مشروعا بما يناهز 400 مليون دولار منذ 2015 لتدبير مخاطر الكوارث

لفتيت: تمويل 226 مشروعا بما يناهز 400 مليون دولار…

2021-11-08 / 8:29 مساءً
Photo of بمبلغ 36 مليار درهم.. المغرب يستعد لاستقبال طائرة “F-16 BLOCK 72

بمبلغ 36 مليار درهم.. المغرب يستعد لاستقبال طائرة “F-16…

2021-11-08 / 8:04 مساءً
Photo of ائتلاف حقوقي : تصريحات أيت الطالب تزعزع وتكسر اللحمة بين المواطنين وتزرع الفتنة

ائتلاف حقوقي : تصريحات أيت الطالب تزعزع وتكسر اللحمة…

2021-11-08 / 7:15 مساءً
Photo of اشتوكة : جماعة سيدي عبد الله البوشواري تحرم تلاميذ من سيارة النقل

اشتوكة : جماعة سيدي عبد الله البوشواري تحرم تلاميذ…

2021-11-08 / 6:57 مساءً
Photo of بنعلي : توقيف الأنبوب المغاربي لم يؤثر على إنتاج الكهرباء

بنعلي : توقيف الأنبوب المغاربي لم يؤثر على إنتاج…

2021-11-08 / 6:51 مساءً
Photo of مطالب بفتح تحقيق في اعتداءات طالت المحتجين ضد “جواز التلقيح”

مطالب بفتح تحقيق في اعتداءات طالت المحتجين ضد “جواز…

2021-11-08 / 6:33 مساءً
Photo of الهاكا” تعاقب إذاعة خاصة بسبب الصحافيين عمر الراضي وعماد ستيتو

الهاكا” تعاقب إذاعة خاصة بسبب الصحافيين عمر الراضي وعماد…

2021-11-08 / 6:13 مساءً
Photo of أزيد من مليون و537 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليون و537 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-11-08 / 5:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق