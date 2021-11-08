الخطوط الملكية المغربية : إصدار قسيمة الخروج بشكل أوتوماتيكي

هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الإثنين، عن إصدار قسيمة الخروج بشكل أوتوماتيكي، وذلك في إطار رقمنة عمليات الاستيراد مع الشباك الوطني الوحيد لتنشيط مساطر التجارة الخارجية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ، أنه “في إطار رقمنة عمليات الاستيراد تواصل الخطوط الملكية المغربية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشباك الوطني الوحيد لتنشيط مساطر التجارة الخارجية (بورتينت)، تعاونها من أجل تسهيل الإجراءات والتدابير الإدارية لصالح المهنيين زبناء الشركة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد التنفيذ الناجح لخدمات التصريح الرقمي والتسليم الإلكتروني للبضائع، أضحت بمستطاع الخطوط الملكية المغربية الآن إصدار قسيمة الخروج عبر الشباك الوطني الوحيد لتنشيط مساطر التجارة الخارجية.

وأكد أن هذه الوثيقة المسلمة من قبل الخطوط الملكية المغربية لصالح المستورد أو وكيل الشحن تسمح بإجراء استلام غير مادي لبضائعهم.

وكان تنفيذ هذه العملية يتم يدويا من قبل الناقل بعد التحقق من إتمام الإجراءات الجمركية والحصول على وثيقة إتمام المعالجة “رفع اليد” المسلمة من طرف سلطات الجمارك. ومن الآن فصاعدا، يجري إصدار ملف تسجيل المغادرة أوتوماتيكيا بالكامل من الشباك الوحيد “بورتنيت”.

وتعتبر هذه الخدمة فعالة في جميع محطات الشحن الوطنية التابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، وهي تأتي لضمان تعزيز سيولة تبادل المعلومات بين الفاعلين الوطنيين في سلسلة الللوجستيك، مع تقليل الوقت المستغرق للإزالة البضائع وتسليم البضائع المستوردة.

وخلص البلاغ الى أنه ، من خلال هذا التعاون، تعزز كل من الخطوط الملكية المغربية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشباك الوحيد (بورتنيت) التآزر فيما بينها، وذلك من أجل تقديم عرض أفضل جودة خدمة للفاعلين الاقتصاديين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0