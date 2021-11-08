تازة .. مصرع شاب أثناء جني الزيتون

ع محياوي _ هبة بريس

أكدت مصادر خاصة ل” هبة بريس” أن شابا في عقده الثاني توفي اليوم الإثنين ، أثناء جني الزيتون بجماعة بني لنت بإقليم تازة .

و تعود تفاصيل الواقعة، ان الهالك كان بصدد جني الزيتون حيث فقد توازنه وسقط من أعلى شجرة يوم أمس الأحد ، ورغم نقله للمستشفى الإقليمي إبن باجة بتازة ورغم الفحوصات الطبية التي أجريت له، إلا أنه فارق الحياة اليوم الإثنين متأثرا بإصابته

وتم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى المذكور لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة لمعرفة ملابسات هذه الوفاة، فيما عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن ظروف وفاة الهالك.

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