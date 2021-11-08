رصاصة طائشة ترسل خمسينيا المستعجلات ضواحي بني ملال

2021-11-08 / 9:12 مساءً
0
هبة بريس _ بني ملال

أرسلت رصاصة بندقية صيد خمسينيا إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال الأحد 07 نونبر 2021.

ونقلت مصادر محلية أن الخمسيني تعرض للإصابة على مستوى البطن برصاصة انطلقت عن طريق الخطأ من بندقية صديقه الذي كان برفقته في رحلة صيد بإحدى الغابات المتواجدة ضواحي جماعة زاوية الشيخ التابعة لإقليم بني ملال.

وقد هرعت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لكن غياب الآلة الخاصة بالكشف عن شظايا بندقية الصيد دفع الطاقم الطبي إلى الأمر بتوجيه إلى إحدى المستشفيات بمدينة الدارالبيضاء

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تازة .. مصرع شاب أثناء جني الزيتون

تازة .. مصرع شاب أثناء جني الزيتون

2021-11-08 / 9:55 مساءً
Photo of الناظور .. وفاة 03 فتيات بجماعة رأس الماء في ظروف غامضة

الناظور .. وفاة 03 فتيات بجماعة رأس الماء في…

2021-11-08 / 1:53 مساءً
Photo of عون سلطة يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تاونات

عون سلطة يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تاونات

2021-11-08 / 1:26 مساءً
Photo of 4 قتلى وجرحى في حادثة سير بين برشيد وخريبكة

4 قتلى وجرحى في حادثة سير بين برشيد وخريبكة

2021-11-07 / 9:53 صباحًا
Photo of سخان ماء ينهي حياة فتاة قاصر بخريبكة

سخان ماء ينهي حياة فتاة قاصر بخريبكة

2021-11-07 / 9:01 صباحًا
Photo of أمن الرباط يوقف ثلاثينيا بحوزته 1كلغ من مخدر الكوكايين

أمن الرباط يوقف ثلاثينيا بحوزته 1كلغ من مخدر الكوكايين

2021-11-06 / 12:52 مساءً
Photo of إنتحار دركي ببنجرير وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة

إنتحار دركي ببنجرير وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة

2021-11-05 / 1:38 مساءً
Photo of اولاد التايمة : ثلاثيني يحاول الانتحار بعمود كهربائي

اولاد التايمة : ثلاثيني يحاول الانتحار بعمود كهربائي

2021-11-04 / 10:59 مساءً
Photo of خلافات عائلية وراء قتل شخص لأفراد عائلته ببندقية صيد

خلافات عائلية وراء قتل شخص لأفراد عائلته ببندقية صيد

2021-11-03 / 5:10 مساءً
Photo of سطات… قتل زوجته وشقيقه وابن شقيقه بالرصاص

سطات… قتل زوجته وشقيقه وابن شقيقه بالرصاص

2021-11-03 / 3:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق