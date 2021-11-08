رصاصة طائشة ترسل خمسينيا المستعجلات ضواحي بني ملال

هبة بريس _ بني ملال

أرسلت رصاصة بندقية صيد خمسينيا إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال الأحد 07 نونبر 2021.

ونقلت مصادر محلية أن الخمسيني تعرض للإصابة على مستوى البطن برصاصة انطلقت عن طريق الخطأ من بندقية صديقه الذي كان برفقته في رحلة صيد بإحدى الغابات المتواجدة ضواحي جماعة زاوية الشيخ التابعة لإقليم بني ملال.

وقد هرعت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لكن غياب الآلة الخاصة بالكشف عن شظايا بندقية الصيد دفع الطاقم الطبي إلى الأمر بتوجيه إلى إحدى المستشفيات بمدينة الدارالبيضاء

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