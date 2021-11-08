تبون يعلن عن احتضان الجزائر للقمة العربية المؤجلة
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن بلاده ستحتضن القمة العربية المقبلة، في مارس 2022، بعد تأجيلها منذ عام 2020 بسبب جائحة “كورونا”.
وجاء ذلك في كلمة لتبون خلال إشرافه على اجتماع نظمته الرئاسة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للبلاد في قصر المؤتمرات في العاصمة الجزائر.
وكانت القمة العربية منتظرة في الجزائر، في مارس 2020، لكن تفشي وباء كورونا أدى إلى تأجيلها. وحسب تبون، “ستستضيف الجزائر القمة العربية القادمة في مارس القادم”.
وحول أبرز الملفات، التي ستتناولها أمامها، أوضح الرئيس الجزائري أنها “ستكون لتجديد الالتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تقيد جميع الدول بمبادرة السلام العربية”.
أما الملف الثاني في القمة، حسب الرئيس الجزائري، فهو إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة”، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الاصلاحات.
6 تعليقات
يمكن وجب تصحيح العنوان
احتضار القمة العربية لان لا احد سيحضر .
Well let see how he can invite golf country’s and Morocco after hostile acts against them
يجب على المغرب ان لا يشارك فيها. الى شرفاء الأمة لا تشاركوا في هذه القمة.
والحال هذه كيف سيصل الوفد المغربي المشارك (طبعا له الحق وكل الحق في المشاركة) والاجواء الجزائرية مغلقة في وجه الطائرات المغربية؟
مع من سيقيم القمة العربية وهو يقاطع دولة كبيرة مهمة و جارة في المنطقة هي المملكة المغربية الشريفة فهذه حماقة وهزلية مضحكة يقوم بها لنظام الجزاىري من سيحضر هذا المؤتمر هناك العديد من الدول سوف تغيب عن هذا المؤتمر الذي ياتي في ظروف غير مناسبة فهو مسبقا فاشل ولا يجدي الى نتاىج فالجزاىر كانت مسؤولة امام تمزيق اتحاد المغرب العربي بسبب فشل سياستها وتهورها وحماقتها واندفاعها نحو المجهول دون معرفة العواقب ولا النتاىج السلبية التي ستتكبدها لاحول ولا قوة الا بالله وهو حسن الختام
لا،داعية لحضور القمة لأنها سفلة اسفل السافلين وكل من حضرها مجرد فيلم بدء ثم انتهى في رمشة عين ولافاءذة من،قمة تجمع المنافقين،من،العرب والمسلمين