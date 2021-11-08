بمبلغ 36 مليار درهم.. المغرب يستعد لاستقبال طائرة “F-16 BLOCK 72

هبة بريس _ الرباط

من المنتظر ان يستقبل المغرب واحدة من أقوى الطائرات المقاتلة في العالم، وهي طائرة “F-16 BLOCK 72″، التي طلبها عام 2019 بحسب موقع “ديفنسا” الإسباني.

وحسب ذات الجهة ؛ فتكلفة صفقة الطائرات أكثر من 36 مليار درهم (حوالى 4.7 مليار دولار)، وفقا للموقع المتخصص في الصفقات العسكرية.

وطائرات “F-16 BLOCK 72″ تشبه طائرات ” F-22″، من حيث تزويدها برادار متقدم، ومصفوفة ممسوحة ضوئيا إلكترونيا (AESA) من شركة “نورثروب غرومان”.

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