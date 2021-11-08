“يوروبول”: اعتقال 5 من أعضاء محتملين في مجموعة REvil للقراصنة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الأوروبية “يوروبول” أن أجهزة الأمن في عدة دول اعتقلت 5 أشخاص يشتبه في تورطهم بأنشطة مجموعة الهاكرز REvil، المعروفة بـSodinokibi.

وأشار بيان عن “يوروبول” إلى أنه “أثناء عملية “GoldDust غبار الذهب”، اعتقلت السلطات الرومانية شخصين زعم أنهما زرعا برمجيات خبيثة أنشأتها شركة “REvil” بغرض الابتزاز، وأن المشتبه بهما متورطان في 5000 هجوم إلكتروني، مما سمح لهم بالحصول بشكل غير قانوني على حوالي 500 ألف يورو”.

وتابع: “تم اعتقال 3 أشخاص آخرين في أوروبا وكوريا الجنوبية، بزعم ارتباطهم بأنشطة المجموعة”.

وتشتبه “يوروبول” في تورط جميع الأشخاص في ارتكاب حوالي 7 آلاف هجوم إلكتروني ومحاولات للحصول على أكثر من 200 مليون يورو من الضحايا.

ونوهت “يوروبول” أن ضباط إنفاذ القانون من 17 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ورومانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية وغيرها، شاركو في عملية “غبار الذهب”، وبدعم من “يوروبول” والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، والوكالة الأوروبية لتعاون الهيئات القضائية “يوروجست”.

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