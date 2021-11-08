“يوروبول”: اعتقال 5 من أعضاء محتملين في مجموعة REvil للقراصنة

2021-11-08 / 7:39 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الأوروبية “يوروبول” أن أجهزة الأمن في عدة دول اعتقلت 5 أشخاص يشتبه في تورطهم بأنشطة مجموعة الهاكرز REvil، المعروفة بـSodinokibi.

وأشار بيان عن “يوروبول” إلى أنه “أثناء عملية “GoldDust غبار الذهب”، اعتقلت السلطات الرومانية شخصين زعم أنهما زرعا برمجيات خبيثة أنشأتها شركة “REvil” بغرض الابتزاز، وأن المشتبه بهما متورطان في 5000 هجوم إلكتروني، مما سمح لهم بالحصول بشكل غير قانوني على حوالي 500 ألف يورو”.

وتابع: “تم اعتقال 3 أشخاص آخرين في أوروبا وكوريا الجنوبية، بزعم ارتباطهم بأنشطة المجموعة”.

وتشتبه “يوروبول” في تورط جميع الأشخاص في ارتكاب حوالي 7 آلاف هجوم إلكتروني ومحاولات للحصول على أكثر من 200 مليون يورو من الضحايا.

ونوهت “يوروبول” أن ضباط إنفاذ القانون من 17 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ورومانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية وغيرها، شاركو في عملية “غبار الذهب”، وبدعم من “يوروبول” والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، والوكالة الأوروبية لتعاون الهيئات القضائية “يوروجست”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of “جائحة غير الملقحين”.. ألمانيا تعلن تسجيل إصابات قياسية بكورونا

“جائحة غير الملقحين”.. ألمانيا تعلن تسجيل إصابات قياسية بكورونا

2021-11-08 / 3:27 مساءً
Photo of ظهور فيروس “زيكا” في الهند.. وتخوف من انتشاره

ظهور فيروس “زيكا” في الهند.. وتخوف من انتشاره

2021-11-08 / 2:11 مساءً
Photo of في مصر.. طفلان يختطفان رضيعة ويعتديان عليها ويقتلانها غرقا

في مصر.. طفلان يختطفان رضيعة ويعتديان عليها ويقتلانها غرقا

2021-11-08 / 1:34 مساءً
Photo of إختراق هواتف 6 نشطاء حقوقيين فلسطينيين تثير ضجة دولية

إختراق هواتف 6 نشطاء حقوقيين فلسطينيين تثير ضجة دولية

2021-11-08 / 11:55 صباحًا
Photo of فرنسا.. المتهم بتنفيذ هجوم بسكين على شرطي جزائري الجنسية

فرنسا.. المتهم بتنفيذ هجوم بسكين على شرطي جزائري الجنسية

2021-11-08 / 10:57 صباحًا
Photo of صرخ ب”اسم النبي” وهاجم شرطي بسكين.. هجوم يهز فرنسا

صرخ ب”اسم النبي” وهاجم شرطي بسكين.. هجوم يهز فرنسا

2021-11-08 / 10:22 صباحًا
Photo of بعد 20 شهرا من الإغلاق.. الولايات المتحدة تعيد فتح حدودها

بعد 20 شهرا من الإغلاق.. الولايات المتحدة تعيد فتح…

2021-11-08 / 9:22 صباحًا
Photo of رغم إجراءاتها الصارمة.. كورونا يعود للتفشي في الصين ويثير المخاوف من جديد

رغم إجراءاتها الصارمة.. كورونا يعود للتفشي في الصين ويثير…

2021-11-07 / 11:23 مساءً
Photo of ميركل: “لا أعرف ماذا سأفعل بعد مغادرتي السلطة ربما سأقرأ وأنام كثيرا”

ميركل: “لا أعرف ماذا سأفعل بعد مغادرتي السلطة ربما…

2021-11-07 / 11:05 مساءً
Photo of غارات جوية للتحالف العسكري تخلف 138 قتيل في اليمن

غارات جوية للتحالف العسكري تخلف 138 قتيل في اليمن

2021-11-07 / 6:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق