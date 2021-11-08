الوزير خالد ايت الطالب

ائتلاف حقوقي : تصريحات أيت الطالب تزعزع وتكسر اللحمة بين المواطنين وتزرع الفتنة

2021-11-08 / 7:15 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

ندد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بقرار فرض جواز التلقيح، مطالباً بإلغائه بإعتباره “إجراءً حكومياً غير دستوري”.

وسجل الائتلاف الحقوقي أن “ حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، و ليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الاعلام، ووقايتهم وحمايتهم من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا”.

وندّد الإئتلاف بـ”قرار فرض هذا الإجراء الذي اعتمدته الحكومة قسريا وبشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، وبأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم”، معلناً تضامنه معهم وطالب السلطات بـ”احترام كرامتهم ووحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الرأي و الاحتجاج السلمي”.

وعبر الإئتلاف عن استنكاره ل “قرار منع البرلمانية نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها، وبالاستهتار بالحماية الدستورية، وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان”.

وأدان الائتلاف الحقوقي بشدّة تصريحات وزير الصحة أمام البرلمان ،والتي اعتبرها “دعوة سياسية لادستوريىة تهدف زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تاجيج صراع الطوائف بينهم ، وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية و الأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of من الشارع الى البرلمان ..مطالب برلمانية للحكومة بمواجهة ” الغلاء “

من الشارع الى البرلمان ..مطالب برلمانية للحكومة بمواجهة ”…

2021-11-08 / 10:36 مساءً
Photo of الخطوط الملكية المغربية : إصدار قسيمة الخروج بشكل أوتوماتيكي

الخطوط الملكية المغربية : إصدار قسيمة الخروج بشكل أوتوماتيكي

2021-11-08 / 10:01 مساءً
Photo of ايت الطالب يعلن ارتفاع الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم 2022

ايت الطالب يعلن ارتفاع الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم…

2021-11-08 / 9:36 مساءً
Photo of لفتيت: تمويل 226 مشروعا بما يناهز 400 مليون دولار منذ 2015 لتدبير مخاطر الكوارث

لفتيت: تمويل 226 مشروعا بما يناهز 400 مليون دولار…

2021-11-08 / 8:29 مساءً
Photo of بمبلغ 36 مليار درهم.. المغرب يستعد لاستقبال طائرة “F-16 BLOCK 72

بمبلغ 36 مليار درهم.. المغرب يستعد لاستقبال طائرة “F-16…

2021-11-08 / 8:04 مساءً
Photo of اشتوكة : جماعة سيدي عبد الله البوشواري تحرم تلاميذ من سيارة النقل

اشتوكة : جماعة سيدي عبد الله البوشواري تحرم تلاميذ…

2021-11-08 / 6:57 مساءً
Photo of بنعلي : توقيف الأنبوب المغاربي لم يؤثر على إنتاج الكهرباء

بنعلي : توقيف الأنبوب المغاربي لم يؤثر على إنتاج…

2021-11-08 / 6:51 مساءً
Photo of مطالب بفتح تحقيق في اعتداءات طالت المحتجين ضد “جواز التلقيح”

مطالب بفتح تحقيق في اعتداءات طالت المحتجين ضد “جواز…

2021-11-08 / 6:33 مساءً
Photo of الهاكا” تعاقب إذاعة خاصة بسبب الصحافيين عمر الراضي وعماد ستيتو

الهاكا” تعاقب إذاعة خاصة بسبب الصحافيين عمر الراضي وعماد…

2021-11-08 / 6:13 مساءً
Photo of أزيد من مليون و537 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليون و537 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-11-08 / 5:29 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق