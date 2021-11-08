بنعلي : توقيف الأنبوب المغاربي لم يؤثر على إنتاج الكهرباء

هبة بريس _ الرباط

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الأنبوب المغاربي الذي كان يضخ الغاز من الجزائر إلى أوربا، كان يستعمل في المغرب “حصريا” في محطتين لإنتاج الكهرباء.

وقالت الوزيرة ان الامر يتعلق بمحطة تاحضارت، قرب طنجة، وعين بني مطهر في المنطقة الشرقية.

الوزيرة التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن توقف المحطتين، لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المغرب، نظرا لوجود منشآت أخرى لتوليد الطاقة،

وزادت بالقول ” وزارة الانتقال الطاقي فتحت مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودوليين، من أجل ضمان إرساء نظام دائم وناجع لتدبير إمدادات الغاز، للمغرب. لكن الوزيرة لم تكشف تفاصيل أكثر عن هذه المشاورات.

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