الجزائر: سنمد إسبانيا بالغاز
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بنعلي : توقيف الأنبوب المغاربي لم يؤثر على إنتاج الكهرباء

2021-11-08 / 6:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الأنبوب المغاربي الذي كان يضخ الغاز من الجزائر إلى أوربا، كان يستعمل في المغرب “حصريا” في محطتين لإنتاج الكهرباء.

وقالت الوزيرة ان الامر يتعلق بمحطة تاحضارت، قرب طنجة، وعين بني مطهر في المنطقة الشرقية.

الوزيرة التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن توقف المحطتين، لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المغرب، نظرا لوجود منشآت أخرى لتوليد الطاقة،

وزادت بالقول ” وزارة الانتقال الطاقي فتحت مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودوليين، من أجل ضمان إرساء نظام دائم وناجع لتدبير إمدادات الغاز، للمغرب. لكن الوزيرة لم تكشف تفاصيل أكثر عن هذه المشاورات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الحمد لله المغرب كان داىما سباقا في ايجاد الحلول ذلك بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة للملك محمد السادس هذا الملك الذي استطاع بحنكته وذكاىه ان يغير وجه المغرب نحو الافضل فنرى اليوم البلد يمتاز ببنى تحتية ضخمة ومشاريع كبيرة ومختلفة واستثمارات اجنبية ووطنية كل هذا يجعل من المغرب قوة راىدة في افريقيا فحفظ الله ملكنا وبلدنا من كل مكروه ومن كيد كل حقود انه قريب مجيب الدعوات

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