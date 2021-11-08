مطالب بفتح تحقيق في اعتداءات طالت المحتجين ضد “جواز التلقيح”

2021-11-08 / 6:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اصدر حزب “النهج الديمقراطي” بلاغا يطالب من خلاله بفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت المحتجين ضد جواز التلقيح، ومحاكمة المسؤولين عن قمع المظاهرات الرافضة للجواز.

وادان الحزب في بلاغ له، ما تعرض له عضو الحزب أحمد أيت بناصر من اعتداء خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية منددا في الوقت نفسه
بالأساليب القمعية التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين الرافضين لجواز التلقيح،

واشار بلاغ الحزب أن القمع لن يخمد الأصوات الحرة الرافضة لقرارات السلطة.

واعتبر أن القمع و الاعتداءات لن تثني المغاربة من التعبير عن آرائهم والنضال من أجل حقوقهم وحرياتهم وتقرير مصيرهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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