الهاكا” تعاقب إذاعة خاصة بسبب الصحافيين عمر الراضي وعماد ستيتو

هبة بريس _ الرباط

وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إنذارا لإذاعة “لوكس” الخاصة، إثر مداخلات أذاعتها حول قضية الصحافيين عمر الراضي، في الحلقة 8 نونبر 2021، من البرنامج الإذاعي “صباحيات لوكس”

وبناء على شكاية تقدم بها والد الصحفي عمر الراضي أصدرت الهيئة العليا للسمعي البصري، عقوبة في حق الإذاعة الخاصة “لوكس راديو”

وأوضحت “الهاكا” في نص قرارها، أن كلاما جاء على لسان ضيف قار في برنامج على إذاعة “لوكس” تجاه عمر الراضي، وعماد استيتو في غيابهم، ودون أن تتاح لهما فرصة إلقاء وجهة نظرهما يشكل مسا بكرامتهما، وشرفهما.

وقررت الهيئة، توجيه إنذار للشركة، لعدم احترام كرامة الأشخاص، وعدم التحكم في البث.

وأمرت “الهاكا”، الإذاعة الخاصة، بأن تذيع في بداية حلقة برنامجها الموالية لتاريخ هذا القرار، مضامينه، وأن ما تمت إذاعته من قبل حول الصحافيين مثل مسا بالكرامة، وأن تدخل المنشطين لم يكن بالشكل المطلوب

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