تسجيل 55 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 947451 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة ليصل العدد إلى 14721 .

كما تم التأكد من 289 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 928930

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