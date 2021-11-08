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تسجيل 55 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

2021-11-08 / 4:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 947451 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة ليصل العدد إلى 14721 .

كما تم التأكد من 289 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 928930

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫18 تعليقات

  3. ما كفايا تمثيليات ومسرحيات علينا نريد الرجوع الى الحياة الطبيعية وهذا هو الأهم عندنا ولاداعي لتصريحاتكم التافهة.

  8. لقد حطمتم نفسيتنا بسببكم المواطن عانى الكثير ماكفايا تمثيليات علينا واستهزاءات وتحطيم وتخربب البلاد بحيلكم.

  11. اعتقد انها أرقام وهمية وغير حقيقية ماكفايا استهزاء بالفيروس .لان الاستهزاء به لم يغادرنا سيبقى معنا طول حياتنا.ههههههههه.

  12. نريد احصاء الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكي تدعمهم ماديا ومعنويا الحكومة الجديدة.وليس في هذه التفهات التي لا جدوى منها سوى صداع الرأس منكم.

  17. نطلب السلامة والعافية والصحة للجميع الأمة الإسلامية أينما كانوا اللهم أرحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.

  18. إن هذه الأسطورة التي يعيشها الشعب المغربي يئسى منها . لأنها معدلات وهمية نريد التغير والاصلاح وليس صداع الرأس منكم ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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