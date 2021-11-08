برشلونة يقدّم مدربه الجديد تشافي.. والأخير: “نحن أفضل ناد في العالم”

2021-11-08 / 4:16 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قدّم نادي برشلونة الإسباني الإثنين مدرّبه الجديد تشافي هرنانديس أمام جماهيره في ملعب كامب نو، بعد استقدامه من السد القطري للحلول بدلا من الهولندي المقال من منصبه رونالد كومان.

وخرج نجم وسط النادي الكاتالوني السابق إلى المستطيل الأخضر على وقع هتافات “تشافي، تشافي”، قبل التوقيع على عقده في أرض الملعب إلى جانب افراد عائلته ورئيس النادي جوان لابورتا.

قال تشافي للجماهير التي بلغ عددها نحو 10 آلاف متفرّج “لا أريد أن أكون عاطفياً، لذا سأقول لكم شيئاً واحداً — نحن أفضل ناد في العالم”.

تابع تشافي البالغ 41 عاماً “سنعمل على أعلى المستويات لتحقيق النجاح، يجب أن نفوز في كل مباراة”.

وتوجّه تشافي الذي شكل ثنائيا ضاربا مع أندريس إنييستا في وسط برشلونة، لجماهير النادي “نحن بحاجة ماسة إلى دعمكم، خصوصاً في الأوقات العصيبة. النادي يمر بمرحلة صعبة، من الناحية المالية وأيضاً على المستوى الرياضي. نحتاج إلى دعمكم أكثر من أي وقت مضى. يجب أن تكون مصلحة النادي هي شغلنا الشاغل”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المغربي محمد العربي يحل ثانيا في ماراطون نيويورك الدولي

المغربي محمد العربي يحل ثانيا في ماراطون نيويورك الدولي

2021-11-07 / 10:35 مساءً
Photo of التعادل الإيجابي ينهي مباراة الديربي بين الوداد والرجاء

التعادل الإيجابي ينهي مباراة الديربي بين الوداد والرجاء

2021-11-06 / 7:12 مساءً
Photo of المغربية مها الحديوي تحقق إنجازا عربيا في رياضة الغولف

المغربية مها الحديوي تحقق إنجازا عربيا في رياضة الغولف

2021-11-06 / 5:00 مساءً
Photo of رسميا.. السد القطري يعلن انتقال تشافي لتدريب برشلونة

رسميا.. السد القطري يعلن انتقال تشافي لتدريب برشلونة

2021-11-05 / 12:44 مساءً
Photo of خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة النهائية لـ”الأسود” لمواجهة السودان وغينيا

خاليلوزيتش يكشف عن اللائحة النهائية لـ”الأسود” لمواجهة السودان وغينيا

2021-11-04 / 12:25 مساءً
Photo of ميسي : أحلم بالعودة لبرشلونة

ميسي : أحلم بالعودة لبرشلونة

2021-11-01 / 10:05 صباحًا
Photo of الرجاء يستعيد صدارة البطولة بفوزه على الدفاع الجديدي

الرجاء يستعيد صدارة البطولة بفوزه على الدفاع الجديدي

2021-10-30 / 8:53 مساءً
Photo of برنامج “الفرصة الثانية “..انتقاء مواهب كروية من أجل الالتحاق بجامعات أمريكية

برنامج “الفرصة الثانية “..انتقاء مواهب كروية من أجل الالتحاق…

2021-10-30 / 6:19 مساءً
Photo of مانشستر يونايتد يضع عينه على موهبة مغربية صاعدة في ريال مدريد

مانشستر يونايتد يضع عينه على موهبة مغربية صاعدة في…

2021-10-30 / 10:55 صباحًا
Photo of رئيس برشلونة: تأخرنا في إقالة كومان

رئيس برشلونة: تأخرنا في إقالة كومان

2021-10-29 / 5:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق