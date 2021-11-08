برشلونة يقدّم مدربه الجديد تشافي.. والأخير: “نحن أفضل ناد في العالم”

هبة بريس - وكالات

قدّم نادي برشلونة الإسباني الإثنين مدرّبه الجديد تشافي هرنانديس أمام جماهيره في ملعب كامب نو، بعد استقدامه من السد القطري للحلول بدلا من الهولندي المقال من منصبه رونالد كومان.

وخرج نجم وسط النادي الكاتالوني السابق إلى المستطيل الأخضر على وقع هتافات “تشافي، تشافي”، قبل التوقيع على عقده في أرض الملعب إلى جانب افراد عائلته ورئيس النادي جوان لابورتا.

قال تشافي للجماهير التي بلغ عددها نحو 10 آلاف متفرّج “لا أريد أن أكون عاطفياً، لذا سأقول لكم شيئاً واحداً — نحن أفضل ناد في العالم”.

تابع تشافي البالغ 41 عاماً “سنعمل على أعلى المستويات لتحقيق النجاح، يجب أن نفوز في كل مباراة”.

وتوجّه تشافي الذي شكل ثنائيا ضاربا مع أندريس إنييستا في وسط برشلونة، لجماهير النادي “نحن بحاجة ماسة إلى دعمكم، خصوصاً في الأوقات العصيبة. النادي يمر بمرحلة صعبة، من الناحية المالية وأيضاً على المستوى الرياضي. نحتاج إلى دعمكم أكثر من أي وقت مضى. يجب أن تكون مصلحة النادي هي شغلنا الشاغل”.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0