عزيز أخنوش

“الأحرار” ينظم مؤتمره الوطني شهر مارس المقبل

2021-11-08 / 2:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انعقد أمس الأحد برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش اجتماع مشترك للجنة التنسيق التي تضم المنسقين الجهويين وأعضاء اللجنة الوطنية للترشيحات.

وتناول الاجتماع عددا من النقاط، من ضمنها تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب بداية شهر مارس المقبل.

وفي هذا الصدد، عبر المنسقون الجهويون للحزب، عن الجاهزية التامة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة.

وفي سياق متصل، أشاد أخنوش خلال الاجتماع، بمنسقي الحزب الجهويين والإقليميين وبالمنظمات الموازية للحزب، لانخراطهم الكبير في مختلف المحطات، ومساهمتهم المقدرة في النتائج الإيجابية التي حققها الأحرار.

ووجه الرئيس، جميع هياكل الحزب ومنظماته، إلى مواصلة الدينامية الايجابية التي يتفرد بها الأحرار، ومواكبة أنشطة الحزب والحكومة والفريقين البرلمانيين والمجالس المنتخبة، وتنشيط مقرات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية، ومواصلة عملية تأطير المواطنات والمواطنين واستكمال مبادرات الإنصات وبرامج القرب واعمال المقاربة التشاركية في تبني القرارات، إيمانا من الحزب بأن العمل السياسي هو واجب مستمر وغاية في حد ذاته وليس وسيلة مرحلية.

و أهاب الحاضرون بجميع هياكل الحزب وقواعده للمساهمة في إنجاح كل المحطات المستقبلية، والعمل على توسيع قنوات التنخيب الحزبي المبني على الكفاءة والاستحقاق و التدرج.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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