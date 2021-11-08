صحيفة إسرائيلية: “الجزائر تحيك لعبة خطيرة ضد المغرب”

هبة بريس - الرباط

تحت عنوان “الجزائر تحيك لعبة خطيرة ضد المغرب”، تحدثت صحيفة “i24 news” الإسرائيلية، عن الأزمة بين المغرب والجزائر.

وذكرت الصحيفة في مقالها التحليلي، أن العلاقة بين الجزائر والرباط لم تكن نهراً هادئاً، مشيرة الى أن الأزمة بين الجزائر والمغرب قديمة ومتجددة.

وقالت الصحيفة أنه “لا يمضي أسبوع دون أن تشير الجزائر بأصابع الاتهام إلى جارتها المغرب، فبعد قرار وقف ضخ الغاز عبر خط أنابيب “المغرب العربي – أوروبا “، تتهم الجزائر الآن وبدون أي دليل ملموس جارتها بقتل ثلاثة من رعاياها في الصحراء”

وتحدثت الصحيفة عن اتهامات النظام الجزائري المتتالية للمغرب، مشيرة الى أن الجزائر تحاول تصدير أزمتها الداخلية و إخفاء الهزيمة الدبلوماسية اللاذعة أمام المغرب، في قضية الصحراء المغربية، بهذه الأساليب .

وختمت الصحيفة مقالها بالقول “بلا شك أن الجزائر من خلال مضاعفة الاستفزازات، تحضّر رأيها العام لمواجهة عسكرية مع المغرب، ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يخرج بشكل مطلق من سباته لمطالبة الجزائر بوقف التصعيد، احتمال حدوث انفجار بين أكبر مستوردين للأسلحة في القارة الأفريقية مدعاة للقلق.”

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