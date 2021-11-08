صحيفة إسرائيلية: “الجزائر تحيك لعبة خطيرة ضد المغرب”
تحت عنوان “الجزائر تحيك لعبة خطيرة ضد المغرب”، تحدثت صحيفة “i24 news” الإسرائيلية، عن الأزمة بين المغرب والجزائر.
وذكرت الصحيفة في مقالها التحليلي، أن العلاقة بين الجزائر والرباط لم تكن نهراً هادئاً، مشيرة الى أن الأزمة بين الجزائر والمغرب قديمة ومتجددة.
وقالت الصحيفة أنه “لا يمضي أسبوع دون أن تشير الجزائر بأصابع الاتهام إلى جارتها المغرب، فبعد قرار وقف ضخ الغاز عبر خط أنابيب “المغرب العربي – أوروبا “، تتهم الجزائر الآن وبدون أي دليل ملموس جارتها بقتل ثلاثة من رعاياها في الصحراء”
وتحدثت الصحيفة عن اتهامات النظام الجزائري المتتالية للمغرب، مشيرة الى أن الجزائر تحاول تصدير أزمتها الداخلية و إخفاء الهزيمة الدبلوماسية اللاذعة أمام المغرب، في قضية الصحراء المغربية، بهذه الأساليب .
وختمت الصحيفة مقالها بالقول “بلا شك أن الجزائر من خلال مضاعفة الاستفزازات، تحضّر رأيها العام لمواجهة عسكرية مع المغرب، ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يخرج بشكل مطلق من سباته لمطالبة الجزائر بوقف التصعيد، احتمال حدوث انفجار بين أكبر مستوردين للأسلحة في القارة الأفريقية مدعاة للقلق.”
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الحرب…إن اندفعت ستنتهي ويبقى الخراب…تم الخراب…انظروا التجارب…المغرب يمد يده للسلام……
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ * وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ * فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
الجزائريون اخواننا ومهما اشعلتم نيران الحرب بيننا لن نحاربهم
خليهم يا أيها الناصح المغفل حتى يدخلوا بيت نومك .بعدها ضع أصابعك في أذنك وصح .او بالاحرى ابك كما بكى المعتمد بن عباد بكاءا نسويا.اشفقت امه منه عليه. كل تعليق ووطننا في رعاية الله.