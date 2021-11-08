الناظور .. وفاة 03 فتيات بجماعة رأس الماء في ظروف غامضة

هبة بريس : وجدة

اهتزت جماعة رأس الماء التابعة ترابيا لإقليم الناظور صباح يوم أمس الأحد 7 نونبر الجاري، على وقع وفاة 03 فتيات في ظروف غامضة، حيث لقين حتفهن في وقت متزامن وفي أماكن متفرقة.

وحسب مصادر محلية، فإنه تم العثور على فتاة متوفاة داخل منزلها صباح الأحد، وذلك بإحدى الأحياء برأس الماء، فيما تم العثور في ذات اليوم على جثة فتاة أخرى داخل منزلها، فيما الجثة الثالثة تم العثور عليها بمكان أخر، ما جعل الساكنة تعبر عن إستغرابها لهذه الوفيات التي حدثت في يوم واحد دون وضوح الأسباب الحقيقية ورائها، وكن قيد حياتهن يشتغلن بأحد مطاعم المدينة.

وحسب ذات المصادر، فإن الشابات كن ليلة قبل العثور عليهن جثثا هامدة، في ليلة خمرية رفقة شبان أخرين، بحيث أحسوا لحظتها بعياء وألم على مستوى البطن قبل أن يتفرقوا فيما بعد قبل العثور على إثنتين منهن جثة هامدة فيما الأخرى نقلت على عجل صوب مستشفى الدراق ببركان حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضاف المصدر نفسه، أن الشبان الثلاثة، بدورهم يتلقون العلاج بمستشفى الدراق، مبرزا أن فرضية تناولهم خمورا مغشوشة واردة جدا، خصوصا أنهم أحسوا بألم شديد على مستوى البطن خلال قضائهم وقتا في إحدى الجلسات الخمرية.

ومباشرة بعد إخبارها بتواجد الجثث بمنازل وبأحياء متفرقة، قامت عناصر الدرك الملكي بالمعاينة، وتم نقل جثث المعنيات بالأمر إلى مستودع الأموات بمدينة بركان، حيث سيتم إجراء تشريح طبي لهن من أجل الوقوف على أسباب الوفيات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة .

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