عون سلطة يضع حدا لحياته شنقا ضواحي تاونات

خالد العروسي - هبة بريس

أقدم عون سلطة برتبة مقدم على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل موصول بعمود إحدى غرف منزل أسرته الكائن بدوار عين مجود، التابع ترابيا لجماعة سيدي يحيى بني زروال بإقليم تاونات

وحسب ما أوردته مصادر ” هبة بريس ” فإن المنتحر يبلغ من العمر حوال 46 سنة و هو اب لأربعة ابناء ، كما تجهل لحد كتابة هذه السطور أسباب انتحاره، فيما رجحت مصادر أخرى أن يكون سبب الانتحار يعود إلى مشاكل نفسية أصيب بها الهالك في الفترة الأخيرة بسبب مشاكل اجتماعية

وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي لغفساي بعين المكان، وعاينت جثة الهالك قبل إحالتها على مستودع الأموات

بالمستشفى الغساني بفاس قصد اخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة

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