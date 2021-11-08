حليوة

بسبب مشاركته في احتجاجات “إجبارية التلقيح”.. الأمن يعتقل حليوة والأخير يعلق “علام والله”

2021-11-08 / 12:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة الرباط، مساء أمس الأحد، الرابور إيهاب اقبال المعروف ب”حليوة” بسبب مشاركته في الاحتجاجات ضد “اجبارية اللقاح” و”جواز التلقيح”.

وبصورة من أمام أحد المراكز الأمنية بمدينة الرباط، أكد مدير أعمال، حليوة، خبر اعتقال الأخير.

وساعات قليلة بعد تداول خبر الاعتقال، نشر الرابور حليوة “ستوري” في حسابه على موقع انستغرام قال فيها “علام والله”، ما يفيد إطلاق سراحه.

هذا ويشار الى أن الرابور الشاب توعد قبل أيام وزير الصحة بالنزول للشارع والاحتجاج ضد اجبارية التلقيح، بسبب تصريح ايت الطالب حول ما وصفها ب”الأقلية الرافضة للتطعيم”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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