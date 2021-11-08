الصورة تعبيرية

“علماء المسلمين” يشدد على ضرورة إحلال السلام بين المغرب والجزائر

2021-11-08 / 11:28 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قادةَ الجزائر والمغرب لمنع الفتنة والحرب بين الأشقاء واحلال السلام بين البلدين.

وذكر الاتحاد في بلاغ له، أنه يتابع بقلق شديد ما تشهده العلاقات المغربية الجزائرية، من توتر متصاعد يتجسد في الحملات الإعلامية، وفي إغلاق الحدود، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتعطيل المبادلات والمصالح الاقتصادية، وصولاً إلى سباق التسلح والتأهب العسكري.

وأشار الاتحاد الى أنَّ كثيراً من الحروب المدمرة، لا تأتي عن قرار مقصود ومبَيَّت، وإنما تأتي فلتة وتندلع بغتة، بعد أن تبلغ حالة الخصومة والتوتر والتأهب أوجها”.

وشدد على أن “أجواء الاحتقان الشديد والتحشيد المتزايد، بدون أي سبب معقول، لَتُنذر بجرِّ البلدين العزيزين – المغرب والجزائر – إلى اندلاع صدام عسكري، لا يعلم إلا الله مداه وعواقبه على الشعبين الشقيقين – الجزائري والمغربي – وعلى الأمة العربية والإسلامية، وإن أمتنا الإسلامية والعربية لا ينقصها شيء من الحروب والصراعات الهدامة”.

وأضاف أن للجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية وقادتهما سجلا حافلا في حل النزاعات وتعزيز السلام والوئام، على الصعيدين الإفريقي والعربي.. فالأجدر بهما اليوم أن يحققا ذلك فيما بينهما، ويُسعدا بذلك شعبيهما وأمتهما.

وأكد على أن التفاوض والحوار بين العقلاء الحكماء، لكفيل بحل كل المشكلات وتفكيك كل المعضلات، وخصوصاً بين من يجمعهم الدين الواحد، والتاريخ الموحد، والجوار الدائم، والمصالح المشتركة، وبينهم من الروابط النسبية والسببية والإخاء الممتد عبر التاريخ ما لا يمكن تجاهله ولا يمكن أن تزيله الخصومات العارضة والأزمات العابرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط.. انطلاق أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث

الرباط.. انطلاق أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من…

2021-11-08 / 11:44 صباحًا
Photo of أحداث اكديم ازيك.. تنسيقية أصدقاء وأسر الضحايا تخلد الذكرى ال11

أحداث اكديم ازيك.. تنسيقية أصدقاء وأسر الضحايا تخلد الذكرى…

2021-11-08 / 9:58 صباحًا
Photo of التجمع الوطني للأحرار يعلن تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين

التجمع الوطني للأحرار يعلن تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين

2021-11-07 / 11:34 مساءً
Photo of انتخاب رئاسة النيابة العامة نائبا لرئيس جمعيتي النواب العامين العرب والمدعين العامين الأفارقة

انتخاب رئاسة النيابة العامة نائبا لرئيس جمعيتي النواب العامين…

2021-11-07 / 9:13 مساءً
Photo of بلا: “النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية أضحى قائما بين الجزائر والمجتمع الدولي”

بلا: “النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية أضحى قائما بين…

2021-11-07 / 9:10 مساءً
Photo of العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

2021-11-07 / 7:10 مساءً
Photo of سيناتور ايطالية ..الجزائر تبتز الإتحاد الاوروبي وتنتقم من المغرب

سيناتور ايطالية ..الجزائر تبتز الإتحاد الاوروبي وتنتقم من المغرب

2021-11-07 / 5:26 مساءً
Photo of بودن : الخطاب الملكي يمثل مصدرا لقوة الالتزام والإنجازات الملموسة

بودن : الخطاب الملكي يمثل مصدرا لقوة الالتزام والإنجازات…

2021-11-07 / 2:42 مساءً
Photo of اخنوش ..الخطاب الملكي السامي تميز بالوضوح والصراحة

اخنوش ..الخطاب الملكي السامي تميز بالوضوح والصراحة

2021-11-07 / 2:37 مساءً
Photo of بحضور السفير المغربي بنواكشوط…احتفاء خاص بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء

بحضور السفير المغربي بنواكشوط…احتفاء خاص بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء

2021-11-07 / 12:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق