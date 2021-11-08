صرخ ب”اسم النبي” وهاجم شرطي بسكين.. هجوم يهز فرنسا

هبة بريس - وكالات

أُصيب شرطي فرنسي كان يقود سيارة صباح الاثنين بجروح بسلاح أبيض أمام مركز شرطة مدينة كان في جنوب شرق فرنسا، على يد شخص قال إنه يتصرّف “باسم النبي”، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وأكد أحد المصادر أن “فرضية الإرهاب مطروحة”.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة “تمّ تحييد المهاجم”.

أكدت المصادر أن الشرطي “نجا بفضل سترته الواقية”، فيما أُصيب المهاجم بجروح بالغة على يد شرطي آخر.

ولم تكشف المصادر عن أي معلومة متعلّقة بالمهاجم حتى الساعة.

وأشار الوزير دارمانان إلى أنه سيتوجّه إلى المكان.

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