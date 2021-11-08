الجزائر.. تبون منشغل بتأليف الأفلام ضد المغرب والشعب “يسرق” البطاطس من الحقول

هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي يعكف فيه تبون وحاشيته لنسج سيناريوهات وتأليف أفلام ضد المغرب، يعاني الشعب الجزائري من أزمة حقيقية بسبب ندرة البطاطس.

وحسب فيديو جديد تم تداوله بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد هاجم العشرات من المواطنين الجزائريين أحد الحقول الفلاحية الخاصة لسرقة البطاطس.

و”تقاتل” المواطنون الذين يحملون قففا وأكياسا كبيرة للحصول على حصتهم من البطاطس بعد اختفاءها لأسابيع من الأسواق.

وفي هذا الصدد، علق أحد النشطاء قائلا :”دولة تبون التي تصرف الملايين على الأسلحة ودعم الاطروحة الانفصالية تعجز على تأمين حصول شعبها على البطاطس”.

وأضاف آخر “لو فكر النظام في تمكين الشعب من حقوقه البسيطة وتأمين حاجياته كما يفكر في ضرب صورة المغرب، لأصبحنا من أهم الدول”.

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