الجزائر.. تبون منشغل بتأليف الأفلام ضد المغرب والشعب “يسرق” البطاطس من الحقول

2021-11-08 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي يعكف فيه تبون وحاشيته لنسج سيناريوهات وتأليف أفلام ضد المغرب، يعاني الشعب الجزائري من أزمة حقيقية بسبب ندرة البطاطس.

وحسب فيديو جديد تم تداوله بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد هاجم العشرات من المواطنين الجزائريين أحد الحقول الفلاحية الخاصة لسرقة البطاطس.

و”تقاتل” المواطنون الذين يحملون قففا وأكياسا كبيرة للحصول على حصتهم من البطاطس بعد اختفاءها لأسابيع من الأسواق.

وفي هذا الصدد، علق أحد النشطاء قائلا :”دولة تبون التي تصرف الملايين على الأسلحة ودعم الاطروحة الانفصالية تعجز على تأمين حصول شعبها على البطاطس”.

وأضاف آخر “لو فكر النظام في تمكين الشعب من حقوقه البسيطة وتأمين حاجياته كما يفكر في ضرب صورة المغرب، لأصبحنا من أهم الدول”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫23 تعليقات

  1. مقال في الصميم لكن أقترح أن نتجنب كل ما فيه ازدراد وسخرية من الشعب الجزائري الشقيق الذي نوده ونكن له مشاعر الأخوة والمحبة أما الساسة والقادة الجزائريين فليدهبوا للجحيم

  4. البطاطس!!!! حينما يبدأ تبون وعساكره بإمطارنا بصواريخ إسكندر الرهيبة وسكود …ستتكلمون إذاك بجدية حول الخطر الحقيقي الذي يهددها!! هل تعتقدون أن تبون سيطلب من الشعب الجزائري رأيه في استفتاء قبل أن يقدم على الاعتداء على بلادنا؟؟

  5. هد الرئيس و الكبرانة الجزائر تيصرف بسخاء الملاير على المرتزقة و الشعب المغلوب يقاصي من الفقر وووو من قوة الحسد و البغض لسيدهم المغرب الكبرنات الجزائر تريد زعزعة الاستقرار في المغرب ولاكن اننا لها بالمرصاد و الله يحفظ مغربنا الغالي من الحاسدين و الخيرات الله في المغرب و هده الاغنية الجميلة اللي تتحرق القلوب الكبرنات انها منقوشة في صميم وقلوب جميع المغاربة ,صو ت الحسن انادي بالسانك يا صحراء فرحي يا ارض اجدادي ارضك صبحة حرة ,الله الوطن الملك .

  10. لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم النظام الجزائري العسكري الإرهابي حطم اقتصادهم وكثر النصب وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر .

  11. وا حسرتاه ويا حسرتاه لو استثمرت الجزائر كل اموالها في تنمية البلاد واهذت بيد المغرب لتكوين مغرب عربي موحد لكنا من اعظم التكثلات في العالم … ولكن مع الاسف العميق كل خاسر في خاسر

  12. عندما كانت الحدود المغربية والجزائرية مفتوحة وقع ذالك فى وجدة في فاكهة الدلاح.ولا تتصور منظر الجزائريين وهم يتناولون الدلاح . هههههههههههه.

  13. هذه الظاهرة وقعت مرة أخرى في سوق البهائم والاغنام في العيد الكبير مما جعلهم يسرقون الاكباش .أنهم متدربون على ذالك.

  16. اللهم اصلح حالنا وحال إخواننا الاشقاء في الجزائر اللهم لا تبتلينا بما لا طاقة لنا به.ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  17. إنها الأزمة الاقتصادية العالمية كل سيعرف المجاعة وبالاخص ونحن نعيش الأوضاع الراهنة لكوفيد 19 كورونا الذي دمر الاقتصاد العالمي.

  19. لاشماتة في إخواننا الاشقاء الجزائر . ربي يكون في عونهم مع النظام الجزائري العسكري الإرهابي الذي لهب أموال الشعب الجزائري الشقيق.

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