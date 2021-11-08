بعد 20 شهرا من الإغلاق.. الولايات المتحدة تعيد فتح حدودها
تعيد الولايات المتحدة اليوم الاثنين فتح حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب الملقحين بعد 20 شهرا على إغلاق هذه الحدود وفرض قيود على السفر.
وتتحضر شركات الطيران لتستقبل مجددا الاثنين المسافرين الملقحين من 33 بلدا الذين سمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمسافرين الذين يصلون جوا، ستطلب الولايات المتحدة اعتبارا من 8 نوفمبر بالإضافة إلى إثبات التطعيم وفحص الكشف عن كورونا قبل ثلاثة أيام من المغادرة، أن تقوم شركات الطيران بوضع نظام تتبع للمخالطين.
وبالنسبة للوافدين برا، فقد أعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع أن رفع القيود سيتم على مرحلتين.
واعتبارا من 8 نوفمبر، سيتمكن القادمون لاسباب تعتبر غير ضرورية من عبور حدود كندا أو المكسيك، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالعائلة أو السياحة شرط تلقي اللقاح. والوافدون لأسباب تعتبر ضرورية، مثل سائقي الشاحنات يتم اعفاؤهم من ذلك.
لكن اعتبارا من يناير، سيتم تطبيق إلزامية التطعيم على كل الزوار الذين يعبرون الحدود البرية مهما كان سبب دخولهم.
من جانب آخر، أشارت السلطات الصحية الأمريكية إلى أنه سيتم قبول كل اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي حتى الآن، بحسب الإجراء الطارىء الذي وضعته منظمة الصحة، “استرازينيكا” و”جونسون أند جونسون” و”موديرنا” و”فايزر/بايونتيك” و”سينوفارم” و”سينوفاك”.
في مواجهة الوباء، أغلقت الولايات المتحدة حدودها اعتبارا من مارس 2020، باستثناء الحالات التي تكون فيها الأسباب مقنعة، أمام ملايين المسافرين القادمين خصوصا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين ثم في وقت لاحق الهند والبرازيل، كما أغلقت نقاط دخول برية أمام الزوار من كندا والمكسيك.
وأثرت هذه الأشهر من القيود المفروضة على مئات الملايين من الناس، كما تسبب إبقاء القيود الطويل بتوتر دبلوماسي خصوصا اعتبارا من الصيف الماضي حين فتح الاتحاد الأوروبي، الذي كان يشهد تسارعا في عمليات التلقيح، حدوده أمام الولايات المتحدة والسياح الأمريكيين حتى غير الملقحين منهم.
ولم تفرض الولايات المتحدة التي كانت صارمة جدا في إغلاق الحدود، إلزامية التطعيم على الركاب في رحلات داخلية. حتى إدارة بايدن التي رضخت في الآونة الأخيرة لفرض بعض الإجراءات الملزمة، لم تقدم على تغييرات بسبب حساسية الموضوع سياسيا.
19 تعليقات
ماهو نوع اللقاح من اجل الدخول الى الديار الأمريكية.؟؟؟؟
يجب على جميع الدول ان تتحد على لقاح واحد .اما سينوفارم اواسترازينكا اود جونسون للدخول الى دولتهم.
أظن انت التحليلية: PCR.كافية للدخول ماكفايا بروطوكولات هههههههههههه
إنها لعب سياسية فقط .يريدون تحطيم القطاع الاقتصادي في العالم.
إن القيود المفروضة على مئات الملايين من الناس تسببت في ابقاء القيود مدة طويلة.وكان ذالك في الصيف الماضي .مما أثر في نفسية الجالية المقيمة في امريكا.
يجب إلغاء جواز التلقيح المفروض علينا من أجل السفر خارج الوطن.هههههههههههههه
لا أعتقد أن مخاطر كورونا هي من تسببت في إغلاق المطارات .فهي ماعادا خطة سياسية فقط.
نريد خبراء مختصين في هذا المجال للتفسير عن فيروس كوفيد 19 الذي ادهش العالم بأكمله.
المشكل الغويص هو ان جل البشرية رافضة اللقاح .يجب على العالم ان يجد حلول ترضي الجميع .
لدينا مغاربة مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراستهم ولم يحصلوا على جواز التلقيح . هل يمكن لهم السفر إلى أمريكا.
أنا كمواطنة مغربية ذهبت الى المطار من أجل السفر امتنعوني من ذالك لانني لم القح بتلقيح فايز.
بعض الدول الأوروبية والعربية والغربية تفرض جواز التلقيح بشرط ان يكون الملقح تلقح بلقاح فايزر.
يقال ان اللقاح فايزر هو من اعترفت به الدول .واللقاحات الاخرى غير معترف بها . هل هذا صحيح؟؟؟؟؟
إنها تعديلات ما قامت به امريكا بسبب حساسية الموضوع سياسيا.
لقد سمحت لهم بالعودة إلى أمريكا وذالكاثبات التطعيم للقاح كورونا مع الكشف قبل ثلات أيام من المغادرة..
كل هذا له دلائل ومحتويات سياحية وسياسية واقتصادية واجتماعية .عبر العالم….
إن هذه القيود التي تفرضها أمريكا على الركاب ماعادا تخوف من تفشي العدوى بين الركاب . ولمواجهة فيروس كوفيد 19 كورونا.
من اجل إعادة التواصل مع ذويهم بعد اكثر من عام ونصف بسبب كورونا الان تفرض أمريكا بالتطعيم والكشف قبل المغادرة بثلاث ايام وهذا من حقها لحماية الركاب من تفشي العدوى كورونا….
كل من كان سبب في تدهور الاقتصاد العالمي والتفرقة بين الأهل والأصدقاء والأحباب فسيحاسب حسابا عند الله ان الله غفور رحيم شديد العقاب وكما قال تعالى في كتابه الكريم (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام….)