التجمع الوطني للأحرار يعلن تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين

2021-11-07 / 11:34 مساءً
1

هبة بريس ـ متابعة

ترأس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم، بمدينة أكادير، اجتماعا مشتركا للجنة التنسيق لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تضم المنسقين الجهويين وأعضاء اللجنة الوطنية للترشيحات.

هذا الاجتماع كان مناسبة للإعلان عن عزم الحزب على تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين والتي ستكون هيكلا ممثلا لـ 10000 منتخب تجمعي.

وستناط بهاته المنظمة وفق ما أعلنه الحزب مهمة تكريس التعاون بين جميع منتخبي الحزب، ولتعلب دورها في التواصل والتأطير والمواكبة لجميع المنتخبين، ووضع المقترحات، وتتبع تنفيذ البرامج.

كما ستعمل المنظمة الوطنية للمنتخبين على تعزيز دعائم حزب التجمع الوطني للأحرار وإرساء قواعده في إطار شراكة مع أحزاب أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الوزيرة بنعلي: عازمون على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي

الوزيرة بنعلي: عازمون على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي

2021-11-08 / 3:53 مساءً
Photo of الاتحاد الاشتراكي : “سنصوت ضد قانون مالية 2022”

الاتحاد الاشتراكي : “سنصوت ضد قانون مالية 2022”

2021-11-08 / 3:19 مساءً
Photo of “الأحرار” ينظم مؤتمره الوطني شهر مارس المقبل

“الأحرار” ينظم مؤتمره الوطني شهر مارس المقبل

2021-11-08 / 2:45 مساءً
Photo of صحيفة إسرائيلية: “الجزائر تحيك لعبة خطيرة ضد المغرب”

صحيفة إسرائيلية: “الجزائر تحيك لعبة خطيرة ضد المغرب”

2021-11-08 / 2:37 مساءً
Photo of الرباط.. انطلاق أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث

الرباط.. انطلاق أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من…

2021-11-08 / 11:44 صباحًا
Photo of “علماء المسلمين” يشدد على ضرورة إحلال السلام بين المغرب والجزائر

“علماء المسلمين” يشدد على ضرورة إحلال السلام بين المغرب…

2021-11-08 / 11:28 صباحًا
Photo of أحداث اكديم ازيك.. تنسيقية أصدقاء وأسر الضحايا تخلد الذكرى ال11

أحداث اكديم ازيك.. تنسيقية أصدقاء وأسر الضحايا تخلد الذكرى…

2021-11-08 / 9:58 صباحًا
Photo of انتخاب رئاسة النيابة العامة نائبا لرئيس جمعيتي النواب العامين العرب والمدعين العامين الأفارقة

انتخاب رئاسة النيابة العامة نائبا لرئيس جمعيتي النواب العامين…

2021-11-07 / 9:13 مساءً
Photo of بلا: “النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية أضحى قائما بين الجزائر والمجتمع الدولي”

بلا: “النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية أضحى قائما بين…

2021-11-07 / 9:10 مساءً
Photo of العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

2021-11-07 / 7:10 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق