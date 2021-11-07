التجمع الوطني للأحرار يعلن تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين

2021-11-07 / 11:34 مساءً
0

هبة بريس ـ متابعة

ترأس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم، بمدينة أكادير، اجتماعا مشتركا للجنة التنسيق لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تضم المنسقين الجهويين وأعضاء اللجنة الوطنية للترشيحات.

هذا الاجتماع كان مناسبة للإعلان عن عزم الحزب على تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين والتي ستكون هيكلا ممثلا لـ 10000 منتخب تجمعي.

وستناط بهاته المنظمة وفق ما أعلنه الحزب مهمة تكريس التعاون بين جميع منتخبي الحزب، ولتعلب دورها في التواصل والتأطير والمواكبة لجميع المنتخبين، ووضع المقترحات، وتتبع تنفيذ البرامج.

كما ستعمل المنظمة الوطنية للمنتخبين على تعزيز دعائم حزب التجمع الوطني للأحرار وإرساء قواعده في إطار شراكة مع أحزاب أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب رئاسة النيابة العامة نائبا لرئيس جمعيتي النواب العامين العرب والمدعين العامين الأفارقة

انتخاب رئاسة النيابة العامة نائبا لرئيس جمعيتي النواب العامين…

2021-11-07 / 9:13 مساءً
Photo of بلا: “النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية أضحى قائما بين الجزائر والمجتمع الدولي”

بلا: “النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية أضحى قائما بين…

2021-11-07 / 9:10 مساءً
Photo of العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

2021-11-07 / 7:10 مساءً
Photo of سيناتور ايطالية ..الجزائر تبتز الإتحاد الاوروبي وتنتقم من المغرب

سيناتور ايطالية ..الجزائر تبتز الإتحاد الاوروبي وتنتقم من المغرب

2021-11-07 / 5:26 مساءً
Photo of بودن : الخطاب الملكي يمثل مصدرا لقوة الالتزام والإنجازات الملموسة

بودن : الخطاب الملكي يمثل مصدرا لقوة الالتزام والإنجازات…

2021-11-07 / 2:42 مساءً
Photo of اخنوش ..الخطاب الملكي السامي تميز بالوضوح والصراحة

اخنوش ..الخطاب الملكي السامي تميز بالوضوح والصراحة

2021-11-07 / 2:37 مساءً
Photo of بحضور السفير المغربي بنواكشوط…احتفاء خاص بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء

بحضور السفير المغربي بنواكشوط…احتفاء خاص بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء

2021-11-07 / 12:41 مساءً
Photo of غضب جزائري واسع بعد تحريض في قناة مستقلة على الحرب مع المغرب

غضب جزائري واسع بعد تحريض في قناة مستقلة على…

2021-11-07 / 11:48 صباحًا
Photo of اكاديمي : الخطاب الملكي أكد على الدينامية الصريحة التي تعرفها قضية الصحراء

اكاديمي : الخطاب الملكي أكد على الدينامية الصريحة التي…

2021-11-07 / 9:26 صباحًا
Photo of خطاب المسيرة ..الملك محمد السادس يتجاهل “صراخ الجزائر ” ويتمسك بحسن الجوار

خطاب المسيرة ..الملك محمد السادس يتجاهل “صراخ الجزائر ”…

2021-11-06 / 11:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق