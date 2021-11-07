التجمع الوطني للأحرار يعلن تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين

هبة بريس ـ متابعة

ترأس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم، بمدينة أكادير، اجتماعا مشتركا للجنة التنسيق لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تضم المنسقين الجهويين وأعضاء اللجنة الوطنية للترشيحات.

هذا الاجتماع كان مناسبة للإعلان عن عزم الحزب على تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين والتي ستكون هيكلا ممثلا لـ 10000 منتخب تجمعي.

وستناط بهاته المنظمة وفق ما أعلنه الحزب مهمة تكريس التعاون بين جميع منتخبي الحزب، ولتعلب دورها في التواصل والتأطير والمواكبة لجميع المنتخبين، ووضع المقترحات، وتتبع تنفيذ البرامج.

كما ستعمل المنظمة الوطنية للمنتخبين على تعزيز دعائم حزب التجمع الوطني للأحرار وإرساء قواعده في إطار شراكة مع أحزاب أخرى.

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