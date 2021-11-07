رغم إجراءاتها الصارمة.. كورونا يعود للتفشي في الصين ويثير المخاوف من جديد

2021-11-07 / 11:23 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات 

عاد فيروس كورونا ليثير المخاوف من جديد في الصين و في دول عدة من العالم خاصة بعد عودة انتشاره في البلد الذي انطلق منه.

و بالرغم من الإجراءات الاحترازية الصارمة للغاية، طالت لقرابة عامين كاملين، أعلنت السلطات الصحية الصينية عن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفي العديد من مقاطعات البلاد، خاصة إقليم هيبي القريب من العاصمة بكين.

يأتي ذلك قبل عدة أسابيع من استضافة الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المتوقع إجراؤها في أوائل العام المقبل، مما يهدد ويضغط على الاستراتيجية الصينية القائمة على إجراءات العزل الحازمة، و يثير مخاوف إمكانية تفشي الفيروس في أكبر دولة بالعالم من حيث عدد السكان و البالغ تعدادهم 1,4 مليار نسمة.

لجنة الصحة الوطنية في الصين حذرت في بيان رسمي من “تحدٍ خطير” يواجه البلاد في الشهور المقبلة، وجاء البيان بعد الإعلان عن 74 إصابة جديدة في اليوم السابق، وفي مناطق مختلفة من البلاد، مما يزيد من صعوبة السيطرة على الوضع الجديد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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