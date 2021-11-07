ميركل: “لا أعرف ماذا سأفعل بعد مغادرتي السلطة ربما سأقرأ وأنام كثيرا”

هبة بريس ـ وكالات

في حوار حديث للمستشارة الألمانية انخيلا ميركل، نشرته إحدى القنوات الإخبارية الدولية، أكدت المرأة “الحديدية” أنها لا تدري ماذا ستفعل بعد ابتعادها عن السلطة.

وردا على سؤال عما ستفعله بعد مغادرتها السلطة، قالت انخيلا ميركل: “لا أعرف حتى الآن ماذا سأفعل بعد ذلك، نعم لقد قلت سآخذ قسطا من الراحة أولا وأرى ما يدور في ذهني، وسوف أقرأ كثيرا وأنام كثيرا”.

وأكدت ميركل خلال ذات الحوار أن أصعب التحديات التي عايشتها كمستشارة هي موجة اللجوء إلى ألمانيا عام 2015 ومكافحة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن “الحدثين شكلا تحديا شخصيا لها”.

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