عكس الأسبوع الماضي.. حضور محتشم لرافضي التلقيح وإنزال أمني كثيف
هبة بريس ـ الدار البيضاء
على عكس المتوقع، شهدت الوقفات الاحتجاجية التي دعا لها رافضو جواز التلقيح عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حضورا محتشما و ذلك لأسباب عدة.
و حسب ما عاينت هبة بريس من خلال مجموع مراسليها المنتشرين عبر ربوع المملكة، فقد سجل حضور أقل بكثير للمحتجين مما كان عليه الأمر خلال وقفات الأحد الماضي.
و كمثال عن ذلك، لم يتجاوز عدد المحتجين بالدار البيضاء ، أكبر مدن المملكة، سوى بضع عشرات، حاولوا التجمهر بساحة السراغنة وسط إنزال أمني كثيف.
الأمر ذاته كان بالرباط و مراكش و طنجة و وجدة و غيرهم، حيث حضر عناصر الأمن بأعداد كبيرة مدعمين بعناصر القوات المساعدة و السلطة المحلية، فيما حضر رافضو جواز التلقيح بأعداد قليلة و غابوا في بعض المدن الصغيرة.
و يعود سبب تقلص أعداد المحتجين، وفق مصادر مطلعة، للمقاربة الأمنية الاستباقية بعدما تم منع التجمهرات و فض التجمعات و سد بعض المنافذ التي تؤدي للأماكن التي تم تعيينها لتنظيم الوقفات الاحتجاجية.
كما ساهمت العوامل المناخية في تقليص أعداد المحتجين بشكل كبير و ذلك في طل تساقط الأمطار ببعض المدن و البرد القارس بمناطق أخرى.
و من بين العوامل كذلك التي ساهمت في خروج محتشم لرافضي جواز التلقيح الاعتقالات التي طالت عددا من المحتجين خلال وقفات الأحد الماضي.
و ساهم كذلك استجابة وزارة الصحة لبعض مطالب المحتجين في تخفيض أعدادهم، حيث تم التنصيص على إعفاء حاملي الشواهد الطبية من التلقيح عبر منحهم جوازا خاصا بذلك.
تعليق واحد
علاش الكذب ؟؟؟الساحات بجرح عامرين !!!!