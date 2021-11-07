عكس الأسبوع الماضي.. حضور محتشم لرافضي التلقيح وإنزال أمني كثيف

2021-11-07 / 10:20 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

على عكس المتوقع، شهدت الوقفات الاحتجاجية التي دعا لها رافضو جواز التلقيح عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حضورا محتشما و ذلك لأسباب عدة.

و حسب ما عاينت هبة بريس من خلال مجموع مراسليها المنتشرين عبر ربوع المملكة، فقد سجل حضور أقل بكثير للمحتجين مما كان عليه الأمر خلال وقفات الأحد الماضي.

و كمثال عن ذلك، لم يتجاوز عدد المحتجين بالدار البيضاء ، أكبر مدن المملكة، سوى بضع عشرات، حاولوا التجمهر بساحة السراغنة وسط إنزال أمني كثيف.

الأمر ذاته كان بالرباط و مراكش و طنجة و وجدة و غيرهم، حيث حضر عناصر الأمن بأعداد كبيرة مدعمين بعناصر القوات المساعدة و السلطة المحلية، فيما حضر رافضو جواز التلقيح بأعداد قليلة و غابوا في بعض المدن الصغيرة.

و يعود سبب تقلص أعداد المحتجين، وفق مصادر مطلعة، للمقاربة الأمنية الاستباقية بعدما تم منع التجمهرات و فض التجمعات و سد بعض المنافذ التي تؤدي للأماكن التي تم تعيينها لتنظيم الوقفات الاحتجاجية.

كما ساهمت العوامل المناخية في تقليص أعداد المحتجين بشكل كبير و ذلك في طل تساقط الأمطار ببعض المدن و البرد القارس بمناطق أخرى.

و من بين العوامل كذلك التي ساهمت في خروج محتشم لرافضي جواز التلقيح الاعتقالات التي طالت عددا من المحتجين خلال وقفات الأحد الماضي.

و ساهم كذلك استجابة وزارة الصحة لبعض مطالب المحتجين في تخفيض أعدادهم، حيث تم التنصيص على إعفاء حاملي الشواهد الطبية من التلقيح عبر منحهم جوازا خاصا بذلك.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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