بلا: “النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية أضحى قائما بين الجزائر والمجتمع الدولي”

2021-11-07 / 9:10 مساءً
6

هبة بريس من إيطاليا

أكد سفير المملكة المغربية بإيطاليا، يوسف بلا، أن النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء المغربية أضحى قائما بين الجزائر والمجتمع الدولي.

و أوضح الدبلوماسي المغربي، في تصريح للقناة التلفزيونية الإيطالية “راي”، عقب التوقيع يوم الجمعة على إعلان مشترك بين سفارة المغرب والبلدية الإيطالية “فيبو فالنتيا”، أن قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، الذي رحبت به المملكة، تم تلقيه على نحو إيجابي من طرف جميع البلدان، باستثناء الجزائر.

وذكر بلا بأن الجزائر رفضت المشاركة في المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستوار، والذي يروم إيجاد حل متفاوض بشأنه، واقعي وقابل للتنفيذ.

وسلط السفير بهذه المناسبة، الضوء على مناخ السكينة والهدوء الذي يسود الأقاليم الجنوبية للمغرب، التي تواصل شق طريقها نحو التقدم والتنمية.

وضمن الإعلان المشترك، عبرت البلدية الإيطالية عن دعمها للمبادرة المغربية من أجل التفاوض حول مخطط الحكم الذاتي المخول لجهة الصحراء، والذي وصفته الأمم المتحدة بـ “الجدي وذي المصداقية” والملائم من أجل ضمان حل سياسي، متفاوض بشأنه وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي.

كما رحبت، من جهة أخرى، بالتطور الإيجابي الذي تشهده البلاد، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في المجال الديمقراطي، حقوق الإنسان، التقدم الاقتصادي، النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز ثقافة الحوار بين الحضارات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of التجمع الوطني للأحرار يعلن تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين

التجمع الوطني للأحرار يعلن تأسيس المنظمة الوطنية للمنتخبين

2021-11-07 / 11:34 مساءً
Photo of انتخاب رئاسة النيابة العامة نائبا لرئيس جمعيتي النواب العامين العرب والمدعين العامين الأفارقة

انتخاب رئاسة النيابة العامة نائبا لرئيس جمعيتي النواب العامين…

2021-11-07 / 9:13 مساءً
Photo of العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

2021-11-07 / 7:10 مساءً
Photo of سيناتور ايطالية ..الجزائر تبتز الإتحاد الاوروبي وتنتقم من المغرب

سيناتور ايطالية ..الجزائر تبتز الإتحاد الاوروبي وتنتقم من المغرب

2021-11-07 / 5:26 مساءً
Photo of بودن : الخطاب الملكي يمثل مصدرا لقوة الالتزام والإنجازات الملموسة

بودن : الخطاب الملكي يمثل مصدرا لقوة الالتزام والإنجازات…

2021-11-07 / 2:42 مساءً
Photo of اخنوش ..الخطاب الملكي السامي تميز بالوضوح والصراحة

اخنوش ..الخطاب الملكي السامي تميز بالوضوح والصراحة

2021-11-07 / 2:37 مساءً
Photo of بحضور السفير المغربي بنواكشوط…احتفاء خاص بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء

بحضور السفير المغربي بنواكشوط…احتفاء خاص بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء

2021-11-07 / 12:41 مساءً
Photo of غضب جزائري واسع بعد تحريض في قناة مستقلة على الحرب مع المغرب

غضب جزائري واسع بعد تحريض في قناة مستقلة على…

2021-11-07 / 11:48 صباحًا
Photo of اكاديمي : الخطاب الملكي أكد على الدينامية الصريحة التي تعرفها قضية الصحراء

اكاديمي : الخطاب الملكي أكد على الدينامية الصريحة التي…

2021-11-07 / 9:26 صباحًا
Photo of خطاب المسيرة ..الملك محمد السادس يتجاهل “صراخ الجزائر ” ويتمسك بحسن الجوار

خطاب المسيرة ..الملك محمد السادس يتجاهل “صراخ الجزائر ”…

2021-11-06 / 11:02 مساءً

‫6 تعليقات

  6. إن خطاب الملك نصره الله وايده كان خطابا ساميا قويا في المستوى ووضع الأمر بين الإتحاد الأوروبي أمام الأمر الواقع بكل وضوح الدبلوماسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق