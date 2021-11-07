ربع مليار تورط البرلماني بودريقة وموثق بالدار البيضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها، ان النائب البرلماني الحالي و رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق محمد بودريقة متورط في ملف معروض امام المحكمة بقيمة ربع مليار سنتيم.

وأضافت المصادر ان بودريقة و معه موثق بالبيضاء مطالبان بأداء مبلغ 240 مليون سنتيم، بعدما قام الموثق بضمان بودريقة في تسديد المبلغ المذكور خلال شهر شتنبر الماضي كأجل.

وأوضحت المصادر ان المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء توصلت بشكاية في الموضوع من مواطن يؤكد انه مدين لبودريقة بالمبلغ المذكور وان الموثق التزم بأداء المبلغ من ماله الخاص نيابة عن بودريقة وانه سلم للضحية التزاما شخصيا من مكتبه، إلا أن الاداء لم يتم في الاجل المحدد، وهو ما جعل المواطن يقصد المحكمة بالدارالبيضاء ويرفع دعوى الأداء ضد بودريقة و ضد الموثق الذي أنذره المواطن بإنذار توصل به دون أن يحرك ساكنا ، وهي القضية التي فتحت لها المحكمة ملفا نهاية اكتوبر المنصرم وامرت خلالها باستدعاء بودريقة والموثق.

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