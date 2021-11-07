أمن البيضاء يفض وقفات “مصغرة” لرافضي جواز التلقيح
هبة بريس ـ الدار البيضاء *
إنزال أمني كثيف ذاك الذي شهدته شوارع الدار البيضاء عشية اليوم بعد دعوات “افتراضية” للقيام بوقفات احتجاجية ضد فرض جواز التلقيح.
و منذ ساعات الظهر، تفرق المئات من عناصر الأمن و القوات المساعدة على مختلف مداخل ساحة السراغنة و بعض الأماكن التي كان مفترضا أن تشهد وقفات احتجاجية.
الحضور الأمني الكثيف و المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات المحلية، ساهمت في عدم وصول أفواج المحتجين للأماكن المتفق عليه قصد الاحتجاج ضد جواز التلقيح.
و قام عناصر الأمن بمختلف التشكيلات بفض التجمعات المصغرة و تفرقة الحشود و إبعادها عن الشوارع الرئيسية و الطرقات و الممرات الخاصة بعربات الطرامواي.
و حال الحضور الأمني و فض التجمعات دون قيام المتظاهرين بالتجمهر، حيث رفع بعضهم بشكل فردي بعض الشعارات الدالة على رفض جواز التلقيح.
*الصورة من الأرشيف
تعليق واحد
عوض الفوضى و تضييع الوقت في الصراخ ، اهتمو بصحتكم و ابتعدوا عن التجمعات كورونا لم تغادر بعد ، حاليا اوروبا مثلا تعرف ارتفاعا في الاصابات،