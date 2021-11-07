أمن البيضاء يفض وقفات “مصغرة” لرافضي جواز التلقيح

2021-11-07 / 7:32 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء *

إنزال أمني كثيف ذاك الذي شهدته شوارع الدار البيضاء عشية اليوم بعد دعوات “افتراضية” للقيام بوقفات احتجاجية ضد فرض جواز التلقيح.

و منذ ساعات الظهر، تفرق المئات من عناصر الأمن و القوات المساعدة على مختلف مداخل ساحة السراغنة و بعض الأماكن التي كان مفترضا أن تشهد وقفات احتجاجية.

الحضور الأمني الكثيف و المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات المحلية، ساهمت في عدم وصول أفواج المحتجين للأماكن المتفق عليه قصد الاحتجاج ضد جواز التلقيح.

و قام عناصر الأمن بمختلف التشكيلات بفض التجمعات المصغرة و تفرقة الحشود و إبعادها عن الشوارع الرئيسية و الطرقات و الممرات الخاصة بعربات الطرامواي.

و حال الحضور الأمني و فض التجمعات دون قيام المتظاهرين بالتجمهر، حيث رفع بعضهم بشكل فردي بعض الشعارات الدالة على رفض جواز التلقيح.

*الصورة من الأرشيف

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. عوض الفوضى و تضييع الوقت في الصراخ ، اهتمو بصحتكم و ابتعدوا عن التجمعات كورونا لم تغادر بعد ، حاليا اوروبا مثلا تعرف ارتفاعا في الاصابات،

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