العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، خرج سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق في مقطع فيديو بصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالة لكل المغاربة.

و استغل العثماني الفرصة لتهنئة المغاربة، ملكا و شعبا، بهاته المناسبة العزيزة على القلوب، قبل أن يدعو للالتفاف و التوحد جميعا للدفاع عن حوزة و وحدة المملكة.

و قال العثماني في ذات المقطع: “نعرف أن بلادنا تتعرض لمؤامرات ومحاولات للضغط عليها، و يجب أن نكون يدا واحدة وراء الملك للدفاع عنها”.

و أوضح العثماني أنه اليوم يخاطب المغاربة باعتباره فاعلا سياسيا و ناشطا مدنيا بعدما غادر الحكومة، و داعيا في الوقت ذاته للدفاع عن الوطن و وحدته الترابية.

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