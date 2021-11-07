العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن

2021-11-07 / 7:10 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، خرج سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق في مقطع فيديو بصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالة لكل المغاربة.

و استغل العثماني الفرصة لتهنئة المغاربة، ملكا و شعبا، بهاته المناسبة العزيزة على القلوب، قبل أن يدعو للالتفاف و التوحد جميعا للدفاع عن حوزة و وحدة المملكة.

و قال العثماني في ذات المقطع: “نعرف أن بلادنا تتعرض لمؤامرات ومحاولات للضغط عليها، و يجب أن نكون يدا واحدة وراء الملك للدفاع عنها”.

و أوضح العثماني أنه اليوم يخاطب المغاربة باعتباره فاعلا سياسيا و ناشطا مدنيا بعدما غادر الحكومة، و داعيا في الوقت ذاته للدفاع عن الوطن و وحدته الترابية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫6 تعليقات

  3. النفاق لا زال مستمر .ينتقل من حكومة إلى أخرى. ثروات البلاد لكم و لاقاربكم .الوطن لكم و المواطنة و الفقر و الحكرة و البطالة لنا .كن أنت و من معك مثال في الدفاع عن الوطن و المواطن و سترى

  4. بلادنا في الدم ديالنا هكدا رباونا ولدنا اننا نغيروا وندافعوا على بلادنا ولاكن مني كنشوفوا بحالك كيعطي النصائح فل الوطنية لا يسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل

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