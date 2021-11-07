العثماني يدعو المغاربة للالتفاف والدفاع عن وحدة الوطن
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، خرج سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق في مقطع فيديو بصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالة لكل المغاربة.
و استغل العثماني الفرصة لتهنئة المغاربة، ملكا و شعبا، بهاته المناسبة العزيزة على القلوب، قبل أن يدعو للالتفاف و التوحد جميعا للدفاع عن حوزة و وحدة المملكة.
و قال العثماني في ذات المقطع: “نعرف أن بلادنا تتعرض لمؤامرات ومحاولات للضغط عليها، و يجب أن نكون يدا واحدة وراء الملك للدفاع عنها”.
و أوضح العثماني أنه اليوم يخاطب المغاربة باعتباره فاعلا سياسيا و ناشطا مدنيا بعدما غادر الحكومة، و داعيا في الوقت ذاته للدفاع عن الوطن و وحدته الترابية.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
6 تعليقات
Ecarte-toi maintenant ! Tu n’as pas de lecon a nous donner!
المغاربة وطنيون لم يخدعون المغاربة كحزبكم ولايأكلون الريع
النفاق لا زال مستمر .ينتقل من حكومة إلى أخرى. ثروات البلاد لكم و لاقاربكم .الوطن لكم و المواطنة و الفقر و الحكرة و البطالة لنا .كن أنت و من معك مثال في الدفاع عن الوطن و المواطن و سترى
بلادنا في الدم ديالنا هكدا رباونا ولدنا اننا نغيروا وندافعوا على بلادنا ولاكن مني كنشوفوا بحالك كيعطي النصائح فل الوطنية لا يسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
diha ri fi fo9 rasak
مهمتك سلات حنا المغاربة الاحرار مانتسناوش بحالك يقول لنا شنو نديرو للدفاع عن ارضنا وعرضنا