المجلس الإقليمي لبرشيد يقتني سيارات رباعية الدفع لمصالح الدرك

2021-11-07 / 7:02 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بحضور ثلة من مسؤولي الإقليم، تم تسليم أربع سيارات جديدة اقتناها المجلس الإقليمي لبرشيد لفائدة عناصر الدرك الملكي.

و قام مسؤولو المجلس الإقليمي لبرشيد بتسليم أربع سيارات رباعية الدفع لمصالح سرية الدرك الملكي التابعة لنفوذه و ذلك بموجب اتفاق ثنائي موقع بينه وبين سرية الدرك الملكي.

وتأتي عملية تسليم السيارات المذكورة، من أجل تعزيز الأسطول الأمني، ودعم المجهودات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي في مختلف مناطق الإقليم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. للدرك ميزانية ضخمة تأتي من ميزانية القوات المسلحة . اليس سكان المنطقة اولى بهده الهبة ام هي قربان للدرك الملكي حتى يغضو الطرف عن هؤولاء المسؤولين .

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