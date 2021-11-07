إصابات كورونا تواصل الانخفاض وعداد الملقحين يستمر في الارتفاع

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الأحد، أن مليون و 523 ألف و603 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و256 ألف و697 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و312 ألف و875 شخصا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 89 إصابة جديدة ب (كوفيد-19)، و196 حالة شفاء، و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 947 ألف و396 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 928 ألف و641 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و713 حالة وبنسبة فتك قدرها 1.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (46)، والدار البيضاء-سطات (24)،والداخلة-واذ الذهب (4)، ومراكش-آسفي (4)،وطنجة -تطوان -الحسيمة (3)، وفاس-مكناس (3)، والشرق (3)، وسوس-ماسة (1)، وكلميم واد نون (1).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في الرباط-سلا-القنيطرة (5)، والدار البيضاء-سطات (1)، وجهة فاس -مكناس(1) .

ويصل مجموع الحالات النشطة إلى 4042 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 7 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 204 حالات، منها 8 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 3.9 بالمائة.

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