إصابات كورونا تواصل الانخفاض وعداد الملقحين يستمر في الارتفاع

2021-11-07 / 6:15 مساءً
14

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الأحد، أن مليون و 523 ألف و603 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و256 ألف و697 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و312 ألف و875 شخصا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 89 إصابة جديدة ب (كوفيد-19)، و196 حالة شفاء، و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 947 ألف و396 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 928 ألف و641 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و713 حالة وبنسبة فتك قدرها 1.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (46)، والدار البيضاء-سطات (24)،والداخلة-واذ الذهب (4)، ومراكش-آسفي (4)،وطنجة -تطوان -الحسيمة (3)، وفاس-مكناس (3)، والشرق (3)، وسوس-ماسة (1)،  وكلميم واد نون (1).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في الرباط-سلا-القنيطرة (5)، والدار البيضاء-سطات (1)، وجهة فاس -مكناس(1) .

ويصل مجموع الحالات النشطة إلى 4042 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 7 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 204 حالات، منها 8 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 3.9 بالمائة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of عكس الأسبوع الماضي.. حضور محتشم لرافضي التلقيح وإنزال أمني كثيف

عكس الأسبوع الماضي.. حضور محتشم لرافضي التلقيح وإنزال أمني…

2021-11-07 / 10:20 مساءً
Photo of لائحة المدن و المناطق التي ستستفيد من طرق سريعة جديدة

لائحة المدن و المناطق التي ستستفيد من طرق سريعة…

2021-11-07 / 10:01 مساءً
Photo of أمن البيضاء يفض وقفات “مصغرة” لرافضي جواز التلقيح

أمن البيضاء يفض وقفات “مصغرة” لرافضي جواز التلقيح

2021-11-07 / 7:32 مساءً
Photo of المجلس الإقليمي لبرشيد يقتني سيارات رباعية الدفع لمصالح الدرك

المجلس الإقليمي لبرشيد يقتني سيارات رباعية الدفع لمصالح الدرك

2021-11-07 / 7:02 مساءً
Photo of حميد شباط يعلن عن تأسيس نقابة “ إتحاد القوى العاملة”

حميد شباط يعلن عن تأسيس نقابة “ إتحاد القوى…

2021-11-07 / 5:07 مساءً
Photo of انتقادات إيطالية لقرار الجزائر وقف أنبوب الغاز عبر المغرب

انتقادات إيطالية لقرار الجزائر وقف أنبوب الغاز عبر المغرب

2021-11-07 / 4:36 مساءً

الصحف المغربية والأجنبية تصل معبر “الكركرات”

2021-11-07 / 3:30 مساءً
Photo of برلماني الماني ..اغلاق الجزائر لخط انبوب الغاز ” امر مقلق للغاية “

برلماني الماني ..اغلاق الجزائر لخط انبوب الغاز ” امر…

2021-11-07 / 3:18 مساءً
Photo of إنزكان : إعتقال أب قام بتعنيف إبنته في الشارع العام

إنزكان : إعتقال أب قام بتعنيف إبنته في الشارع…

2021-11-07 / 2:02 مساءً
Photo of جمعية حقوقية تطالب بإنهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

جمعية حقوقية تطالب بإنهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

2021-11-07 / 9:16 صباحًا

‫14 تعليقات

  14. نريد خبراء في علم الفيروسات ليؤكدوا لنا أن الجرعة التالثة ليس لها أعراض جانبية ضارة بالصحة بالتفسير الدقيق .لان أغلب المواطنين والمواطنات لم يلقحوا الجرعة التالثة ههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق