الجزائر: سنمد إسبانيا بالغاز
الصورة من الارشيف

سيناتور ايطالية ..الجزائر تبتز الإتحاد الاوروبي وتنتقم من المغرب

2021-11-07 / 5:26 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كتبت السيناتور أورانيا جوليا باباتيو، عضو مجلس الشيوخ عن حزب “فورتسا إيطاليا” اليميني، على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “القرار الأحادي للجزائر بعدم تجديد الاتفاق الخاص بخط غاز المغرب – أوروبا غير مبرر، وأرجو ألا يخضع الاتحاد الأوروبي لهذا الابتزاز، وأن يتدخل من أجل التصدي لهذا التحرك الذي يمثل انتقاماً حقيقياً بحق المغرب”.

ورأت أن “الجزائر بهذا القرار، الذي يأتي في سياق من التوترات والزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، إنما تستخدم الغاز لغايات سياسية بحتة، ومن ثم تتسبب في زعزعة الأمن الطاقوي للاتحاد الأوروبي عبر قطع الإمدادات في هذا التوقيت الحرج بينما يدق الشتاء أبوابنا. لنقل لا إذاً لابتزاز الطاقة”.

ويتفق معها في الرأي النائب باولو غريمولدي، عضو مجلس النواب عن رابطة الشمال (اليمينية المتطرفة)، إذ اعتبر على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” أن “قرار الجزائر ابتزاز مرفوض بشأن الغاز”، في حين عبر زميله باولو لاتانسيو، من الحزب الديمقراطي اليساري، عن قلقه بقوله إن “زيادة أسعار الطاقة وتصعيد التوتر ليسا بالتأكيد ما نحتاج إليه في البحر المتوسط”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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