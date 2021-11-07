حميد شباط يعلن عن تأسيس نقابة “ إتحاد القوى العاملة”

ع محياوي _ هبة بريس

اجتمع حميد شباط الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديموقراطية بجهة فاس مكناس، مساء يوم السبت 6 نونبر 2021 بالمقر المركزي للحزب بعدد من القياديين من أجل الإعلان عن تأسيس النقابة الجديدة التابعة لحزب “الزيتونة”.

وخلال هذا اللقاء استعراض حميد شباط أهم محاور النقاش التي طبعت لقاء قياديي الحزب منذ أسبوعين، مشيرا أن التوجه العام ذهب في تأسيس مركزية نقابية جديدة.

وأكد قرمان، أن تأسيس مركزية جديدة يتطلب ما يميز المركزية عن ما هو متواجد من هيئات نقابية في الساحة، بحيث كشف من خلال مشروع الميثاق التأسيسي الذي تلاه على الحضور، أن النقابة المركزية ستحمل في البداية مشروع إسم “إتحاد القوى العاملة” (UST)، والتي اقترح لها حميد شباط مبادئ ثلاث، تقدمية – ديموقراطية – تشاركية.

ويرتكز الميثاق التأسيسي للنقابة الجديدة حسب عضو الأمانة العامة للحزب، على مبادئ حاملة لتصور نضالي وفكري متجدد، في تناولها لقضايا الشغيلة والترافع عليها، والتنسيق مع باقي مكونات العمل النقابي في المغرب من أجل تأطير دينامية الحراك والاحتجاج الاجتماعي بما يعزز ويقوي الجسم النقابي الديموقراطي المدافع عن حقوق ومكتسبات القوى العاملة بالمجتمع، حسب تعبير قرمان.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على لقاء مغلق قادم من أجل الترتيب للمؤتمر التأسيسي والوطني الأول.

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