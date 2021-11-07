رئيس رابطة للشركات بايطاليا.. على أوروبا رفض استغلال الطاقة كسلاح سياسي من لدن الجزائر

هبة بريس _ الرباط

.نقلت وكالة “ديري” الإيطالية للأنباء عن أندريا كافا، رئيس رابطة الاتحادات المستقلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، قوله “أشعر بقلق بالغ حيال ما حدث مؤخراً بين الجزائر والمغرب وإسبانيا، حيث من الممكن أن يؤدي قرار إغلاق خط غاز جي إم إي إلى زيادة تكلفة الطاقة، سواء على المواطنين أو الشركات في أوروبا بأسرها”

واضاف الاخير أنه “يتعين على أوروبا رفض استغلال الطاقة كسلاح سياسي وابتزازي، وأن تتخذ تحركات حاسمة وقاطعة بذات الخصوص”.

ورأى كافا أنه “ليس من الممكن إطاحة المغرب، وذلك لأن استقراره أمر أساسي من أجل إقامة حوار هادئ ومثمر مع القارة السمراء على طريق بناء منطقة أورومتوسطية”.

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