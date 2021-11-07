الصحف المغربية والأجنبية تصل معبر “الكركرات”

2021-11-07 / 3:30 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة “سبريس”، الموزع الوطني للصحافة الورقية، اليوم الأحد، أن الجرائد الوطنية والأجنبية أصبحت توزع منذ الآن بالݣرݣرات، وذلك في إطار توسعة شبكة توزيعها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقالت الشركة، في بلاغ لها، إنها “أصبحت الآن توزع الجرائد الوطنية والأجنبية بالنقطة الحدودية الݣرݣرات بالأقاليم الجنوبية”.

وذكر المصدر ذاته بأنه “يتم، في المدن الأخرى بالأقاليم الجنوبية توصيل الجرائد اليومية إليها منذ مدة عبر قاعدتين لوجستيكيتين للشركة الموزعة تتواجدان بمدينتي الداخلة والعيون”.

يشار إلى أن شركة “سبريس” تعمل في ميادين توزيع الصحافة واللوجستيك والإرساليات، كما تقوم يوميا بتغطية جميع جهات المملكة ال12، وذلك عبر 30 وكالة لوجستيكية بما فيها وكالتي العيون والداخلة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. صوت حسن ينادي بلسانك يا صحراء الله أكبر
    أحبوا المملكة المغربية الشريفة من طنجة إلى لاجيرة
    الصحراء الشرقية جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية الإخوة المغاربة
    الجهاد إلى الأمام من أجل حق وحرية الشعب والوطن الواحد

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