اخنوش ..الخطاب الملكي السامي تميز بالوضوح والصراحة
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، أمس السبت، بمناسبة الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء، تميز، كما هي العادة، بالوضوح والصراحة والصرامة، وكذا بالروح الإيجابية وبالتوجه نحو المستقبل.
وقال أخنوش، في تصريح بمناسبة الخطاب الملكي، أن الخطاب السامي “وضع النقط على الحروف بخصوص مستجدات ملف وحدتنا الترابية، مع التأكيد، لمن كان يحتاج إلى تأكيد، أن المغرب لا يتفاوض حول مغربية الصحراء، وإنما بحثا عن حل لهذا النزاع المفتعل”.
وأضاف رئيس الحكومة أن “هذا المسار يحصل، بمرور الوقت، على مزيد من الدعم والتأييد على المستوى الدولي”، مبرزا أن جلالة الملك ذكر، في خطابه السامي، بالمكاسب الدبلوماسية المهمة التي تحققت وأكد جلالته أن هذه الدينامية لن تتوقف.
وأشار أخنوش إلى أن صاحب الجلالة تطرق إلى مسلسل التنمية في الصحراء المغربية، وإلى المنجزات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي انعكست، بالملموس، على المعيش اليومي لسكانها.
وأوضح رئيس الحكومة أن “ذلك طبعا، وكما قال جلالة الملك، تحقق بفضل شركاء دوليين صادقين، وقطاع خاص مغربي وطني يعمل كل ما بوسعه للمساهمة في هذا النماء، وفي جعل الأقاليم الجنوبية قطبا حقيقيا لجلب الاستثمار والتطور الاقتصادي”.
إضافة إلى كل ذلك، يقول أخنوش، فإنه “لابد من الوقوف عند الرسالة التي بعث بها المواطنون المغاربة في أقاليمنا الصحراوية خلال الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر 2021، وهو ما تجلى في نسبة المشاركة القياسية في الجهات الثلاث”، معتبرا أن ذلك، في حد ذاته، “رد كاف على خصوم وحدتنا الترابية، ويحسم النقاش حول الممثلين الشرعيين للمواطنين في الأقاليم الصحراوية بعيدا عن افتراءات الخصوم والأعداء”.
وحرص رئيس الحكومة على التأكيد على أن “المغرب دولة مسؤولة، وتحترم التزاماتها الدولية، وتتمسك بالسلام وتسلك الطرق الدبلوماسية للدفاع عن صحرائها”.
وأشار أخنوش، في تصريحه، إلى أن “متمنيات جلالة الملك للشعوب المغاربية بالازدهار والاستقرار هي رسالة قوية تؤكد حرص المغرب وحرص جلالة الملك على وحدة شعوب المنطقة وما تستحقه من تطور وارتقاء بأوضاعها”.
18 تعليقات
ياسيد اخنوش بهذه المناسبة الغالية نتمنى منك نشيد مشاريع تعدوا علينا بالنفع ورفع مستوى الاقتصادي والمعيشي في المغرب.
يجب حل لهؤلاء الشباب الذين قاموا بالفرار وتم القبض عليهم من طرف السلطات الإسبانية .لان هروبهم ياسيد اخنوش البطالة والتشرد والمجاعة هي التي جعلتهم يقوموم بهذه الأفعال اللاخلاقية.
نريد التغير والاصلاح ياسيد اخنوش . ومشاريع تنموية شاملة لكل القطاعات….
خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده كان خطابا ساميا قويا في المستوى المطلوب .والأن جاء دورك ياسيد اخنوش ان تظهر لنا كفاءاتك ومهاراتك من أجل بناء اقاليمنا الصحراوية في أحسن مايرام.
من شعب وحكومة جديدة نقف معك ملكنا الغالي نحن جنود مجندون وراء ملك القلوب الحنونة للدفاع عن حقوق ترابنا الوطني …
عاش الملك والشعب المغربي والصحراء المغربية وسنفضل نكافح من اجلها الى الأبد انشاءالله.
خطاب الملك نصره الله وايده دائما سباقا للخير وحريص على مصلحة الوطن يجب عليك ياسيد اخنوش ان تكون السند الرسمي لهذه القضية من أجل حماية صحرائنا المغربية وبجهد الله وبركاته ستنتصر عليهم وشعارنا الله الوطن الملك.
صحراؤنا مغربية احبوا أم كرهوا ولا جدال فيها …..
حفيظ الله ملكنا الغالي نصره الله وايده وسدد خطاه ورفع قدره وحفظه الله من كل سوء وشر ومكروه يصيبه واعانه على هذا النظام الجزائري العسكري الإرهابي الذي يريد التفرقة بين البلدين الشقيقين.
اللهم دوم العز والنصر لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ونتمنى له التفوق والتألق الدائم في مسيرته السياسية ..
نطلب الرحمة والمغفرة للملك الحسن الثاني ترك بصمة جميلة في قلوب المغاربة وهو مبدع ومخطط للمسيرة الخضراء ونتمنى لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أن يتم هذه القضية بسلام تكون سلمية شعارها وسلاحها القرآن الكريم.
المغرب بلد الحرية والتسامح والسلام بلد إسلامي محتشم وبلد الكرامة الإنسانية وبلد المصداقية وروح المواطنة تحية وتقدير واجلال لملكنا والسيد اخنوش ….
الصحراء المغربية جزءا لا يتجزا هي عضو من جسدنا …..
يجب أخذ الحيطة والحذر من طرف النظام الجزائري العسكري الإرهابي يجب على الحكومة الجديدة ان تكون جاهزة لكل مؤامرة من طرف هذآ النظام الحكار.
ياسيد اخنوش يجب حل هذا النزاع الكبير بأي وجه كان وبصفة نهائية ….
اللهم اشفي ملكنا الحنون وارزقه الصحة والعافية وطول الله في عمره عاش نحن معك جنود مجندون.
ياسيد اخنوش نريد ان تنتهي حلقات مسلسل القضية الصحراوية بنتيجة إيجابية ماكفايا الشعب المغربي الصحراوي اعلم الكثير يريد حريته ويعيش بكامل حريته ….
نريد الاستثمارات الحقيقية والكبرى ليصبح المغرب والصحراء المغربية في أحسن مايرام لمستقبل أفضل بكثير من السابق بإذن الله