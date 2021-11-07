إنزكان : إعتقال أب قام بتعنيف إبنته في الشارع العام

2021-11-07 / 2:02 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاعلت النيابة العامة بإبتدائية إنزكان ، مع مضمون شريط فيديو، تظهر فيه طفلة قاصر تعرضت للتعنيف من طرف شخص، لتعطي اوامرها لدرك بيوكرى مكان الاعتداء لتحديد هوية المشتبه فيه.

وذكرت مصادر عليمة، انه بعد التحريات، تم تحديد هوية الشخص والقاء القبض عليه بأحد احياء مدينة بيوكرى.

وذكر نفس المصدر، أن المشتبه فيه، هو والد الطفلة الضحية، اعترف بصحة مضامين الفيديو، مشيرا في محضر رسمي أن ماقام به يدخل في إطار ثني ابنته من القيام بسلوكيات غير سوية.

وقد تم وضعه المشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال مجريات

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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