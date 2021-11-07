بحضور السفير المغربي بنواكشوط…احتفاء خاص بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء

هبة بريس _ الرباط

أحيى المركز الثقافي المغربي بنواكشوط مساء اليوم، بمقره، الذكرى السادسة و الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، بحضور السفير المغربي، حميد شبار رفقة أطر السفارة و أفراد الجالية المغربية المقيمة بالجنادرية الإسلامية الموريتانية وفعاليات إعلامية محلية.

وقد تميز هذا لحفل بإطلاع المدعوين على معرض صور ملوك الدولة العلوية ببهو المركز، كما تابع بعدها الحاضرون بقاعة العروض أغنية بعنوان ” تحية للمغرب” من تأليف وتلحين الشيخ ابه استاذ العود بورشة الموسيقى بالمركز

وأداء جماعي من قبل تلاميذ هذه الورشة رفقة نظراتهم من ورشة المسرح .

وكانت هذه الأغنية بمثابة تهنئة موجهة للمملكة المغربية في يوم تخليدها ذكرى غالية على المغاربة .

هذا وتم أيضاً عرض شريط وثائقي حول ذكرى المسيرة الخضراء . ثم الاستماع إلى الخطاب الملكي بهذه المناسبة المجيدة.

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