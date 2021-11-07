إسرائيل تجلي عوائل دبلوماسييها من إثيوبيا

2021-11-07 / 12:17 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تشرع في إجلاء عوائل دبلوماسييها العاملين في إثيوبيا على خلفية تصعيد النزاع الداخلي في هذا البلد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حياة أمس السبت أن البعثة الدبلوماسية ستواصل أداء عملها من مقر سفارتها في أديس أبابا.

كما أصدرت الوزارة أمس توصيات جديدة إلى المواطنين بالامتناع عن زيارة إثيوبيا، ونصحت رعايا إسرائيل المتواجدين في هذا البلد بمغادرته فورا.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الإدارة الأمريكية عن سحب طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من أديس أبابا، على خلفية إعلان حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مطلع الأسبوع الجاري حالة الطوارئ في عموم البلاد، مع مواصلة القوات المتمردة تقدمها نحو العاصمة من الشمال.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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