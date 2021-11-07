The flags of Algeria (L) and Morocco flutter as Algerian president greets Moroccan Foreign Minister on January 24, 2012 in Algiers. Moroccan Foreign Minister Saad Eddine Othmani yesterday began a fence-mending visit to Algeria to resolve disputes such as the neighbours' lingering row over Western Sahara. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo by Farouk Batiche / AFP)

غضب جزائري واسع بعد تحريض في قناة مستقلة على الحرب مع المغرب

2021-11-07 / 11:48 صباحًا
0
هبة بريس _ الرباط

لم يتقبل العديد من الجزائريين ما اثير في برنامج تلفزيوني جزائري في قناة مستقلة يقدمه عقيد سابق في الجيش، قدّم مداخلة تحريضية على الحرب مع المغرب حيث تعالت التنديدات والمطالبة بوقف الخطاب التحربضي

اول التعليقات كانت للإعلامي عبد العالي مزغيش الذي يعمل في التلفزيون العمومي حيث طالب بتوقيف العقيد مديوني عن الظهور في التلفزيون لكونه يسيء إلى الموقف الجزائري أكثر مما يدافع عنه،

أستاذ الإعلام في جامعة غليزان عبد الله بن عجمية، كتب متفاعلا مع الخطاب التحريضي بالقول “لم أشاهد في حياتي انحطاطاً شبيهاً بهذا، نصيحة صادقة لحكام الجزائر، رجااااااء امنعوا هؤلاء من التحدث باسمكم تحت أكذوبة حب الوطن.. معقووول أصبح قرار السلم والحرب بأيدي هؤلاء. معقووول لغة الجسد هذه.. معقوووول هذا الكم من الألفاظ غير الأخلاقية والهابطة، أين سلطة الضبط على الأقل..

من جهته، طالب الإعلامي جمال شعلال السلطات بضبط مفردات الخطاب الإعلامي في الأزمة الحالية مع المغرب، مشيراً إلى أن هناك حالة “هيستيريا جماعية” تدق طبول الحرب، وكأن الحرب نزهة، وتنشر خطابات غريبة لم نعهدها سابقاً في قاموس ومفردات الأمة الجزائرية، صحبها انتشار صور وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، أكثرها مفبرك، تتعلق بقوافل من المدرعات والسفن والطائرات الحربية تتوجه نحو الحدود “،

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of اكاديمي : الخطاب الملكي أكد على الدينامية الصريحة التي تعرفها قضية الصحراء

اكاديمي : الخطاب الملكي أكد على الدينامية الصريحة التي…

2021-11-07 / 9:26 صباحًا
Photo of خطاب المسيرة ..الملك محمد السادس يتجاهل “صراخ الجزائر ” ويتمسك بحسن الجوار

خطاب المسيرة ..الملك محمد السادس يتجاهل “صراخ الجزائر ”…

2021-11-06 / 11:02 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يؤكد تمسك المملكة بالمسار السياسي الأممي بشأن الصحراء المغربية

الملك محمد السادس يؤكد تمسك المملكة بالمسار السياسي الأممي…

2021-11-06 / 10:19 مساءً
Photo of الملك محمد السادس : أتمنى للشعوب المغاربية الخمسة مزيدا من التقدم والازدهار

الملك محمد السادس : أتمنى للشعوب المغاربية الخمسة مزيدا…

2021-11-06 / 10:05 مساءً
Photo of الملك محمد السادس : نقول لأصحاب المواقف الغامضة أن المغرب لن يدخل في مبادلات اقتصادية لاتشمل الصحراء

الملك محمد السادس : نقول لأصحاب المواقف الغامضة أن…

2021-11-06 / 9:51 مساءً
Photo of الملك محمد السادس : مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات

الملك محمد السادس : مغربية الصحراء لم تكن يوما…

2021-11-06 / 9:36 مساءً
Photo of الملك محمد السادس : ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

الملك محمد السادس : ننتظر من شركائنا مواقف أكثر…

2021-11-06 / 9:27 مساءً
Photo of احتراق شاحنات بالصحراء المغربية..تقارير عن شحنات أسلحة من الجزائر لمرتزقة البوليساريو

احتراق شاحنات بالصحراء المغربية..تقارير عن شحنات أسلحة من الجزائر…

2021-11-06 / 8:28 مساءً
Photo of قناة ألمانية : شنقريحة من رموز العشرية السوداء بالجزائر ومتعطش للدماء

قناة ألمانية : شنقريحة من رموز العشرية السوداء بالجزائر…

2021-11-06 / 7:32 مساءً
Photo of الشرق الأوسط: المسيرة الخضراء أنهت 75 عاما من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية

الشرق الأوسط: المسيرة الخضراء أنهت 75 عاما من الاستعمار…

2021-11-06 / 6:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق