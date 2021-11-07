غضب جزائري واسع بعد تحريض في قناة مستقلة على الحرب مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

لم يتقبل العديد من الجزائريين ما اثير في برنامج تلفزيوني جزائري في قناة مستقلة يقدمه عقيد سابق في الجيش، قدّم مداخلة تحريضية على الحرب مع المغرب حيث تعالت التنديدات والمطالبة بوقف الخطاب التحربضي

اول التعليقات كانت للإعلامي عبد العالي مزغيش الذي يعمل في التلفزيون العمومي حيث طالب بتوقيف العقيد مديوني عن الظهور في التلفزيون لكونه يسيء إلى الموقف الجزائري أكثر مما يدافع عنه،

أستاذ الإعلام في جامعة غليزان عبد الله بن عجمية، كتب متفاعلا مع الخطاب التحريضي بالقول “لم أشاهد في حياتي انحطاطاً شبيهاً بهذا، نصيحة صادقة لحكام الجزائر، رجااااااء امنعوا هؤلاء من التحدث باسمكم تحت أكذوبة حب الوطن.. معقووول أصبح قرار السلم والحرب بأيدي هؤلاء. معقووول لغة الجسد هذه.. معقوووول هذا الكم من الألفاظ غير الأخلاقية والهابطة، أين سلطة الضبط على الأقل..

من جهته، طالب الإعلامي جمال شعلال السلطات بضبط مفردات الخطاب الإعلامي في الأزمة الحالية مع المغرب، مشيراً إلى أن هناك حالة “هيستيريا جماعية” تدق طبول الحرب، وكأن الحرب نزهة، وتنشر خطابات غريبة لم نعهدها سابقاً في قاموس ومفردات الأمة الجزائرية، صحبها انتشار صور وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، أكثرها مفبرك، تتعلق بقوافل من المدرعات والسفن والطائرات الحربية تتوجه نحو الحدود “،

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