باحث : المغرب ينخرط بقوة في دينامية واسعة لتحقيق التنمية

2021-11-07 / 11:24 صباحًا
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هبة بريس

أكد المحلل السياسي ادريس عبادي ، أمس السبت، أن المغرب ينخرط بقوة في دينامية واسعة النطاق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء التراب الوطني من أقصى الشمال إلى غاية الأقاليم الجنوبية.

وقال السيد عبادي تعليقا على الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إن جلالة الملك عبر عن إرادة المغرب في مواصلة مسار التنمية في مجموع التراب الوطني، خاصة أقاليمه الصحراوية.

وسجل أن المغرب “دولة تمضي بخطى ثابتة وبالرغم من الاستفزازات العقيمة ، تواصل تطورها ونموها في جميع الجهات والأقاليم”.

وذكر الباحث أن جلالة الملك عبر في خطابه السامي عن عزم المملكة التعاون مع البلدان التي ترغب في تطوير شراكات واستثمارات في جميع أنحاء التراب الوطني.

وقال إن المغرب لن يقدم تنازلات باسم منافع تجارية ، مسجلا أن الأمر يتعلق بمنهجية تولي أهمية للتنمية الاقتصادية دون المساس بالسيادة الوطنية الكاملة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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