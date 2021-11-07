إسبانيا تقبض على 11 مسافرا هربوا من الطائرة المغربية
ألقت السلطات الأمنية الإسبانية القبض على 11 راكبا فروا من طائرة مغربية هبطت اضطراريا في مدينة بالما، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).
والجمعة الماضية، هبطت طائرة تابعة لشركة “العربية للطيران”، خلال رحلة مباشرة من الدار البيضاء إلى إسطنبول التركية، في مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية؛ بسبب حالة طوارئ طبية ثبت لاحقا أنها كاذبة.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أنه يجرى البحث عن آخرين، انتهزوا الفرصة للهروب من الطائرة، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار.
وكان الحرس المدني الإسباني أوضح أن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين المغرب وتركيا، سُمح لها بالهبوط اضطراريا، إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركابها بإعياء، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف أنه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة، انتهز أكثر من 20 راكبا الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار، قبل أن تعتقل السلطات اثنين منهم على الفور.
ووفقا لصحيفة “إل بايس” فإن المحققين يعتقدون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة اضطراريا بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني.
وأضافت أن الراكب الذي ادعى شعوره بالإعياء، نقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة فاعتقلته الشرطة بتهمة “المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب”.
وبحسب الصحيفة فإن شخصا آخر رافق الراكب الذي ادعى المرض إلى المستشفى لاذ بدوره بالفرار.
ونتيجة للحادث، تغير مسار 13 طائرة كانت متجهة إلى بالما إلى مطارات أخرى، كما عانت 16 رحلة مغادرة من تأخيرات كبيرة، وفقا لما أعلنته سلطات المطار.
وأعيد فتح المطار قرابة منتصف ليل الجمعة بعد نحو 4 ساعات من إغلاقه
18 تعليقات
أنهم أكثر جرأة لفعل مثل هذه الافعال الجهنمية.هههه.
يجب إطلاق سراح هؤلاء المسافرين لا ذنب لهم.
نتسائل لماذا الشباب يفرون من المغرب ويعرضون انفسهم إلى الموت ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
خطة الأفلام السينمائية الجهنمية…لو نتوقعها.هههههههههه.
إنها عملية مدروسة بعناية فائقة ومدبر من طرف رئيس الهجرة السرية عبر الطائرة.ههههه.
بلادنا احسن البلدان الإفريقية والعربية .لماذا هذه المغامرة؟؟؟؟.
نريد إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين ذهبوا ضحية مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية للأسف الشديد شوهوا صورة المغرب.
جاتهم الفرصة بين أيديهم لما لا يستغلوها.. لو كنت انا في مكانهم لفعلت ذالك.
كان عليهم ان يتفرقوا ولا يجتمعوا حتى لايتم القبض عليهم….ربما لا يتفرجون في الأفلام طريقة الهروب هههههههههههه.
لو تفتح الحدود مع اسبانيا لوجدت أحدا في المغرب الكل يهرب الى هناك.ههههههههه.
اكمل الفيديو وشاهدوا القمع والحكرة وحبسهم بطريقة بشعة.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
أحسن مافعلتم الله يسهل اموركم.
هروب اضطراري من اجل لقمة العيش وعيشة راضية مرضية…
كانوا يريدون فتح سبتة و مليلية هههههههههههه.
فرصة لا تعوض.كما يقال المثل المغربي (لاإله إلا الله تحميمة من عند الله.) هههههههههههه.
أحسن هاجروا بهذه الطريقة ولا يموت في قوارب الموت تاكلهم القرش .هجرة مضمونة هههههههههههه.
فرصة من ذهب لا تعوض تحية وتقدير واجلال لهؤلاء الأبطال الحقيقين الذين اظهروها اليوم شجاعتهكم …..
من هذا المشكل الكبير يجب على الحكومة الجديدة ان تتحرك وتجد حلولا مناسبة لشبابنا العاطل عن العمل والاهتمام بهم أكثر حتى لا يلتجؤون الى فعل مثل هذه الافعال اللاخلاقية للحد من الهجرة السرية ….