4 قتلى وجرحى في حادثة سير بين برشيد وخريبكة

هبة بريس _ خريبكة

خلف اصطدام حافلة وسيارة من نوع “بيكوب” بالطريق مساء السبت 06 نونبر الجاري بالطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة وبرشيد مقتل أربعة أشخاص.

ونقلت مصادر جيدة الإطلاع أن سائق سيارة “بيكوب” همَّ بالخروج من أحد الدواوير دون أن ينتبه لحافلة قادمة من برشيد صوب مدينة خريبكة، فاصطدم بها بشكل قوي، مما تسبب في وفاة أربعة أشخاص في الخين، وإصابة آخرين بجروح بليغة.

هذا وقد تم إيداع جثت الضحايا مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ببرشيد، فيما نقل الجرحى لتلقي الإسعافات الأولية بقسم المستعجلات، في وقت فتحت عناصر الدرك تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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