محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

2021-11-07 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، وقوع محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء.

وقال بيان الخلية إن “السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد”.

وأضافت البيان “دولة الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة”، لافتة إلى أن”القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة”

وفي أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، غرد الكاظمي قائلا” كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه”.

واختتم الكاظمي تغريدته بطمأنة الشعب العراقي قائلا: “أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق”.

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