سخان ماء ينهي حياة فتاة قاصر بخريبكة

هبة بريس _ خريبكة

علم ان فتاة قاصر لقيت حتفها جراء اختناقها بغاز البوتان مساء امس السبت، بمنزل العائلة بحي الزيتونة بمدينة خريبكة.

وقالت مصادر الجريدة إن الفتاة ” د ر ” دخلت الحمام من أجل الاستحمام، لكن تأخرها دفع والدتها إلى طرق الباب دون أن تجيب الضحية، فحاولت تكسيره من أجل إنقاذ فلذة كبدها دون جدوى، إلى أن أخطرت أعوان السلطة الذين كسروا الباب فوجدوا الفتاة فاقدة للوعي، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة لإنقاذها.

ورغم محاولات الطاقم الطبي المداوم إسعافها، فإن الضحية فارقت الحياة، مخلفة وراءها صدمة كبيرة وحزنا عميقا في أنفس عائلتها وذويها.

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