المغرب الثاني عربيا.. هذه الدول التي يرغب الإسرائيليون في زيارتها

هبة بريس - وكالات

كشف استطلاع جديد عن أكثر الدول العربية التي يرغب الإسرائيليون في زيارتها بشدة.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد “ميتافيم” الإسرائيلي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر الدول العربية التي يتوق الإسرائيليون لزيارتها.

وقال 10.2% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم إنهم يرغبون في زيارة الإمارات، بينما قال 9.5% إنهم يريدون زيارة المغرب.

وحلّ لبنان في المركز الثالث، تبعتها مصر والسعودية، ضمن أكثر الدول التي يرغب الإسرائيليون في زيارتها.

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