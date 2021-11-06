خطاب المسيرة ..الملك محمد السادس يتجاهل “صراخ الجزائر ” ويتمسك بحسن الجوار

2021-11-06 / 11:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تجاهل الملك محمد السادس ، “الصراخ الجزائري ” الذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة بعد أن وصل الى حد اتهام المغرب بالوقوف وراء “مقتل” سائقين جزائرين على متن شاحنتين بالصحراء المغربية .

الملك محمد السادس لم يشر قط لاسم الجزائر في خطاب الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء ، حيث اغتنم الفرصة للتعبير للشعوب المغاربية الخمسة، عن متمنياته الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار، وهو مايؤكد سياسة اليد الممدودة للملك تجاه الجيران والشعوب المغاربية ككل .

وفي الوقت الذي أعرب فيه الملك في الخطاب ذاته عن انخراط المملكة في المسلسل السياسي تحت اشراف الامم المتحدة لايجاد حل سلمي للمشكل المفتعل ، أكد على أن قضية مغربية الصحراء لانقاش فيها ، لافتا الى أن قضية الصحراء ” هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. و هي قضية كل المغاربة. وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية “.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. حفظك الله وأطال عمرك يا صاحب الجلالة وبارك في ولي العهد والأسرة الملكية ،خطابك دائما يدعو للخير والسلام، الشعب المغربي دائما معاك وراك يا قائد البلاد ويا أهل الخير والسلام وبارك الله فيك وفي الأسرة الملكية جميعا ..

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